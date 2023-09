Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti noti del Grande Fratello 2023. Attore e ballerino di successo, ha iniziato la sua carriera nel programma cult “Carrambà che sorpresa” di Raffaella Carrà. Conosciamolo meglio.

Massimiliano Varrese: da Amici al Grande Fratello 2023

Si sono accesi i riflettori sulla casa del Grande Fratello 2023 dove quest’anno conviveranno personaggi noti e meno noti. Tra i concorrenti “noti” c’è sicuramente Massimiliano Varrese, attore e ballerino che ha iniziato a muovere i primi passi come Carramba boys nel celebre programma del sabato sera “Carrambà! Che fortuna” condotto dall’indimenticabile Raffaella Carrà.

Classe 1976, Massimiliano è nato il 5 gennaio a Roma sotto il segno del Capricorno. Proprio nella città eterna ha studiato presso lo I.A.L.S., un istituto famoso nel campo delle arti dello spettacolo. Nel 1997 diventa noto grazie ad un spot televisivo, ma la svolta arriva nel 1998 quando viene scelto come Carramba Boys nel programma “Carramba! Che Fortuna“. Successivamente si dedica al teatro partecipando a diversi spettacoli: da “Beautiful Thing” a “Tre Metri Sopra il Cielo”, adattamento teatrale del film cult di Federico Moccia. Un ruolo che gli valse anche il premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale.

Dal teatro alla televisione dove recita nelle serie tv: “Operazione Odissea“, “Il Bello delle Donne 2-3“, “Carabinieri 5“, “La Sacra Famiglia“. Non solo, Massimiliano si è fatto conoscere ed apprezzare anche come ballerino lavorando per anni con Luca Tommassini in programmi di successo come “Stasera pago io“. Inoltre ha anche collaborato con Paola & Chiara e Geri Halliwell, partecipando al video di “It’s Raining Men”, tra le hit più famose dell’ex Spice Girls. Nel 2009, dopo un periodo di pausa, torna in tv come concorrente di Amici Celebrities di Maria De Filippi classificandosi al secondo posto.

Massimiliano Varrese vita privata: moglie e figlia

Nel 2023 ha deciso di accettare l’invito del Grande Fratello 2023. “I sogni a forza di sognarli, prima o poi si avverano. Nella mia carriera ho ballato con Ricky Martin, Beyoncé, poi è arrivato il successo anche come attore…” – ha detto Massimiliano Varrese nel video di presentazione. L’attore è anche un uomo felicemente innamorato della compagna Valentina Melis, una showgirl e conduttrice milanese e papà di una bellissima figlia di nome Mia.

“La vita mi sta insegnando tanto grazie anche a lei. Prima di salutarla mi ha detto che sono la cosa più importante che ha. Mi sono sciolto” – ha detto parlando della figlia. Tra le sue passioni, oltre al ballo, ci sono anche le arti marziali: “sono una persona molto combattiva. Voglio sempre vincere. E il Grande Fratello per me è l’ennesima sfida che voglio vincere“.