In molti si sono chiesti chi fosse la Marta che Rosario Fiorello e Amadeus hanno invitato a salire sul sul palco, e abbracciato, dopo la proclamazione di Angelina Mango come vincitrice del Festival di Sanremo 2024. La Marta in questione non è altro che Marta Donà, un nome che per il pubblico televisivo può risultare sconosciuto ma non è così per il mondo dello spettacolo e della musica in particolare, perché Marta Donà è la manager artefice del successo di artisti del calibro dei Maneskin, Marco Mengoni e, appunto, Angelina Mango.

Chi è Marta Donà? “LaTarma”, manager di Angelina Mango

Marta Donà, 40 anni, grande professionista, precisa, inflessibile, è una manager molto richiesta nel panorama musicale e televisivo italiano. Visibilmente emozionata l’abbiamo vista quando ha abbracciato Angelina Mango dopo la proclamazione della vittoria al Festival di Sanremo 2024.

Alcuni suoi talent

La Donà, con la sua società LaTarma, vanta una serie di grandi successi sanremesi ottenuti nel giro di pochi anni, dalla doppia vittoria di Marco Mengoni (2013 e 2023) a quella dei Maneskin nel 2021 al successo di Angelina Mango.

Tra i nomi che fanno parte della scuderia della Donà spiccano anche: Francesca Michielin (cantante e conduttrice), Antonio Dikele Distefano (scrittore, giornalista e discografico italiano) e Alessandro Cattelan, notissimo volto televisivo che, tra gli altri lavori, ha condotto alcune edizioni di X Factor e seguito lo stesso conduttore all’edizione 22 dell’Eurovision Song Contest.

Marta Donà – Carriera

Gli inizi nella comunicazione, poi il passaggio in Sony nel ruolo di ufficio stampa e infine – complice Mengoni che le chiese di mollare tutto e seguire lui – la nascita della società LaTarma: queste le tappe fondamentali della nipote di Adriano Celentano e Claudia Mori, prima manager ad aver vinto tre volte il festival di Sanremo con i propri artisti, ad aver vinto un Eurovision (con i Maneskin nel 2021), ad aver avuto in gara tutti i suoi artisti all’Eurovision (oltre ai Maneskin, Marco Mengoni nel 2013 e nel 2023 e Francesca Michielin nel 2016) e ad aver seguito anche un conduttore dell’Eurovision Song Contest, Alessandro Cattelan nel 2022.