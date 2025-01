Sam Claflin è il protagonista de Il Conte di Montecristo. La serie evento diretta dal regista danese Bille August ha fatto conoscere al grande pubblico italiano questo attore che interpreta con maestria Edmond Dantés. Scopriamo insieme chi è, in quali film e serie aveva già recitato e i suoi profili social.

Chi è Sam Claflin, l’Edmond Dantés de Il Conte di Montecristo

La prima puntata de Il Conte di Montecristo, andata in onda lunedì 13 gennaio 2025 su Rai1, ha fatto registrare ottimi ascolti. Sono stati oltre 5 milioni gli spettatori, per il 26.9% di share, che hanno visto in tv il riadattamento del romanzo di Alexandre Dumas. Protagonista assoluto è un giovane marinaio, Edmond Dantés, che viene ingiustamente accusato di tradimento e condannato a scontare una pena in una fortezza isolata. Solo dopo 14 anni riesce ad evadere e grazie ad una nuova identità, quella de Il Conte di Montecristo, mette in atto la sua vendetta.

A interpretare Edmond Dantés, sia da giovane che da adulto, è Sam Claflin. L’attore, il cui nome completo è Samuel George Claflin, è nato il 27 giugno del 1986 nel Regno Unito nella cittadina di Ipswich. Alto un metro e 80, da piccolo sognava di fare il calciatore per poi studiare recitazione dopo un brutto infortunio.

Ma in quali serie e film romantici abbiamo già visto Sam Claflin? Nel 2011 ha preso parte a ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare‘, l’anno seguente a ‘Biancaneve e il cacciatore‘. Ma il successo arriva con ‘Hunger Games: La ragazza di fuoco’; ‘Hunger game: Il canto della rivolta parte 1 e parte 2’. E ancora è stato tra i protagonisti di ‘Scrivimi ancora’, ‘Io prima di te’, ‘L’ora più bella‘, ‘Enola Holmes‘ mentre nei prossimi giorni uscirà nelle sale italiane il suo ultimo lavoro, ‘Bagman‘.

Non solo film, come serie ha preso parte a ‘Peaky Blinders‘, di grande successo su Netflix, e ‘Daisy Jones & The Six‘.

Profili social, vita privata e curiosità dell’attore

Per quanto riguarda la vita privata di Sam Claflin, l’attore è stato sposato con la sua collega Laura Haddock. I due si sono uniti in matrimonio nel 2013 e hanno avuto due figli: Pip (nato nel 2015) e Margot (nel 2018). Dopo la separazione avvenuta nel 2019, Sam Clafin ha annunciato nel 2022 sui social la sua nuova fidanzata: la modella Cassie Amato.

Il profilo instagram di Sam Claflin, nome utente @mrsamclaflin, è seguito da 4 milioni di follower. Su X l’attore non posta da un po’ (nome utente @samclaflin). Mentre su Tiktok è seguito da 381 mila follower (@samuelclaflin). L’attore ha anche un cagnolino da 10 anni di nome Roro ed è doppiato ne Il Conte di Montecristo da Marco Vivio.