La finale del Grande Fratello è ormai alle porte e il pubblico è impaziente di scoprire chi si contenderà la vittoria. Dopo settimane di nomination, sorprese e colpi di scena, il cerchio si stringe intorno a pochi concorrenti: ma chi sono i finalisti del Grande Fratello? Scopriamo insieme i nomi, i percorsi e le curiosità sui protagonisti dell’ultima fase del reality più seguito d’Italia.

Chi è in finale al Grande Fratello 2025? Tutti i finalisti

Dopo mesi di emozioni, strategie, lacrime e sorrisi, il Grande Fratello 2025 è giunto alle battute finali. La Casa più spiata d’Italia ha visto entrare e uscire decine di concorrenti, ma solo in quattro sono riusciti a conquistare un posto in finale, superando televoti serrati e conquistando l’affetto del pubblico. I finalisti di questa edizione sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes: personalità diverse, percorsi unici, ma tutti con una cosa in comune: il sogno di vincere. Scopriamo chi sono, cosa li ha portati fino alla finale e perché il pubblico li ha scelti.

Lorenzo Spolverato: il primo finalista

Nella puntata del 10 febbraio 2025, Lorenzo Spolverato è stato proclamato primo finalista del Grande Fratello, avendo prevalso al televoto contro Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio. Classe 1996, Lorenzo è un modello milanese che ha svolto diversi lavori, tra cui cameriere, sommelier, bodyguard e animatore. Ha anche partecipato come tentatore a Temptation Island.

Jessica Morlacchi: la seconda finalista

Il 24 febbraio 2025, Jessica Morlacchi è stata annunciata come seconda finalista, vincendo al televoto contro Helena Prestes, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica è una cantante e musicista italiana. Ha iniziato a suonare il basso a soli 7 anni e nel 2000 ha raggiunto la popolarità con il gruppo musicale Gazosa. ​

Zeudi Di Palma: la terza finalista

Durante la puntata del 10 marzo 2025, Zeudi Di Palma è stata proclamata terza finalista, superando al televoto Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Shaila Gatta. Nata nel 2001 a Napoli, Zeudi è una modella e studentessa di sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2021 e ha partecipato al programma Big Show su Canale 5 nel 2022.

Helena Prestes: la quarta finalista

Nella semifinale del 24 marzo 2025, Helena Prestes è stata eletta quarta finalista attraverso un televoto flash che l’ha vista prevalere su Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Helena è una modella brasiliana di 34 anni, originaria di San Paolo. ​

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2025?

Con quattro finalisti ufficiali, il pubblico è ora chiamato a scegliere chi merita di vincere questa edizione del Grande Fratello. Il televoto è aperto e le preferenze dei telespettatori saranno decisive per determinare il vincitore. Non resta che attendere la finalissima per scoprire chi conquisterà il montepremi e il titolo di campione del Grande Fratello 2025.