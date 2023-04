Helena Prestes è una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza in prima serata il prossimo 17 aprile su Canale 5. La modella brasiliana non è un volto nuovo della tv italiana avendo già partecipato a un altro reality. Ma chi è Helena Prestes? Conosciamola insieme grazie ad alcune informazioni che la riguardano e che sono state raccolte in rete.

Chi è Helena Prestes, nuova concorrente dell’Isola

La modella e influencer brasiliana è nata a San Paolo il 16 luglio del 1990. Sin da piccola coltiva la sua passione per il basket (che pratica attivamente) e lo Yoga (ha un sito dedicato al vivere sano che cura personalmente). Poi viene notata per la sua bellezza e inizia la carriera di modella. Si trasferisce a Milano e sulle passerelle incontra Nikita Pelizon, la vincitrice del Grande Fratello Vip, che diventa sua amica. Ma Helena rimane sempre legata al mondo dello Yoga e diventa un’insegnante di questa disciplina. Il suo sogno però è quello di diventare un’attrice.

Atletica, solare e amante della natura viene descritta dalla pagina Facebook dell’Isola dei Famosi come una ragazza tutta: “Grinta e adrenalina allo stato puro“.

Il legame tra Helena e Nikita

Helena Prestes e Nikita Pelizon sono molto legate avendo partecipato insieme alla scorsa edizione di Pechino Espress formando la coppia Italia-Brasile. La loro avventura però si è conclusa giù dal podio, con la conquista del quarto posto. Nikita una volta uscita dalla casa del Grande Fratello ha subito incoraggiato la sua amica, pronta a partire per l’Honduras. La modella triestina ha infatti commentato il post sui social relativo all’annuncio della partecipazione di Helena come concorrente ufficiale del programma condotto da Ilary Blasi:

“Amoreeeeeeeee fino alla fine, forza e volontà! Resisti”.

Helena Prestes fidanzato

Non si sa molto della sua vita privata. La modella infatti ha dichiarato di aver lasciato il basket ed essersi trasferita in Italia per lavorare come modella e mantenere così la sua famiglia. Sui social, dove conta circa 83 mila follower, mantiene un profilo basso e non vi è alcuna foto di un eventuale ragazzo.

Helena Prestes Instagram

Per chi volesse seguirla su Instagram il suo profilo è: @helenaprestess.