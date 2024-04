Greta Zuccarello è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024. La giovane fa parte del cast ufficiale del reality che partirà lunedì 8 aprile su Canale 5. Vediamo insieme chi è, dove l’abbiamo già vista e cosa ha fatto nella sua carriera.

Greta Zuccarello, chi è la ballerina nel cast dell’Isola dei Famosi

Tra i 13 concorrenti che sono pronti a popolare le spiagge dell’Honduras, c’è anche Greta Zuccarello. La 28enne, dal fisico statuario e dagli occhi da cerbiatta, è forse una dei personaggi meno noti di questa edizione. Ma chi è e dove l’abbiamo già vista?

Nata a Treviso, sin da subito viene notata per la sua bellezza e le sue doti fisiche. Da adolescente vince una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet di Firenze. Studia danza costantemente e a 16 anni si trasferisce alla San Francisco Ballet School, dove viene presa in un’importante compagnia. Alla Peridance Capezio Center diventa principal dancer. La sua vita diventa l’America e New York. È stata anche scelta, come unica ballerina, per un video che promuove la linea sportiva di intimo di Victoria’s Secret. Poi ha girato altri spot tv.

In Italia entra nel mondo della televisione come ballerina, è infatti nel cast de ‘Tale e Quale show‘ condotto da Carlo Conti su Rai1. Inoltre viene selezionata per far parte del corpo di ballo di ‘Ciao Darwin‘, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

A ritmo di musica, Greta Zuccarello è pronta a partire per l'#Isola 🌴💃

Da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale e @MedInfinityIT pic.twitter.com/DoaAA52sG0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 3, 2024

Greta Zuccarello: profili social

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni su di lei. In passato è stata legata sentimentalmente al nuotatore Luca Dotto mentre ora sembra essere single. Il suo profilo instagram, nome utente @greta_zuccarello, conta 166 mila follower. Attualmente la ballerina vive a Roma. Come si può leggere dal suo profilo, deve molto a Sonia Bruganelli che l’ha voluta a Ciao Darwin e che ritroverà come opinionista dell’Isola dei Famosi.

Greta non è molto presente su Tiktok ed esistono vari profili che portano il suo nome ma che non sono verificati.