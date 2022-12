Chi è gIANMARIA, il vincitore di Sanremo Giovani 2022? Durante la finalissima di Sanremo Giovani, andata in onda ieri, venerdì 16 dicembre 2022 su Rai 1, Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo, ha proclamato il vincitore della gara canora che permette a sei giovani artisti di accedere tra i big di Sanremo 2023. A vincere è stato gIANMARIA. Conosciamo meglio chi è e la sua storia artistica.

Chi è gIANMARIA, il vincitore di Sanremo Giovani 2022? La sua storia

gIANMARIA, Volpato è diventato noto al grande pubblico televisivo dopo la sua partecipazione al talent show X Factor nel 2021, condotto da Ludovico Tersigni, in cui si è classificato al secondo posto. Il cantante è nato a Vicenza nel 2002 e fin da subito si è appassionato alla musica. In seguito ha partecipato ai primi concorsi di freestyle con un suo amico. Con il brano “I suicidi”, presentato alle audizioni del talent, il giovane ha conquistato i giudici di X Factor. Terminata l’esperienza a X Factor, gIANMARIA si è successivamente trasferito a Milano. All’attivo ha già tre inediti: Tutto o niente 2, Mamma Scusa e I suicidi. Lo scorso anno ha lanciato un suo tour dal titolo Fallirò e ha partecipato al Tim Summer Hits.

gIANMARIA a Sanremo 2023 con il brano dal titolo “Mostro”

Nella serata di ieri gIANMARIA ha presentato anche il titolo del brano che porterà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023. Il brano è intitolato “Mostro”.

Gli altri sei giovani che hanno conquistato l’accesso tra i big di Sanremo 2023

Oltre a gIANMARIA vincitore di Sanremo Giovani 2022, a qualificarsi per il Festival di Saremo 2023 saranno anche Shari, i Colla Zio, Sethu, Will e Olly, per un totale di 28 cantanti complessivi.

Testo “La città che odi” vincitore di Sanremo Giovani 2022

Ecco di seguito il brano dal titolo “La città che odi” vincitore di Sanremo giovani 2022.

Quando insegui me

Stai cercando solo te

Io uno specchio che cammina

Che ti mostra come sei

Se mi lasci qua

Fai fatica a ritrovarti

Fai fatica a ritrovarmi

Quanto chiedi a me?

Più di quanto immaginassi

Era solo un’estorsione

Ma ci hai messo pure il cuore

È un po’ troppo non trovi?

Come finirà, come finirà?

Come finirà

Ora che son scivolato

Dalle tue mani sull’asfalto

Mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

A me piace un sacco

Così tanto che ci vivrei

Forse ci comprerò casa

Mi prenderò un gatto

Costerà un botto

Che vivere

Che vivere

Hai rubato a me

Ti sei messa in discussione

Non l’avresti fatto mai

Senza guardarti da fuori

Vive in ogni respiro il mio tempo

In ogni presa di coscienza

Ma cosa si prova a restare soli

Senza prima stancarsi degli altri

Ora che son scivolato

Dalle tue mani sull’asfalto

Mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

A me piace un sacco

Così tanto che ci vivrei

Forse ci comprerò casa

Mi prenderò un gatto

Costerà un botto

Che vivere

Che vivere

E me ne resto qua

Anche se te ne vai

Il letto e vicino al muro

Dove non vuoi

Sono rimasto qua

Anche con mille guai

E non mi serve nessuno

Ma casa è vuota senza te

Sto nella città che odi

A me piace un sacco

Così tanto che ci vivrei

Forse ci comprerò casa

Mi prenderò un gatto

Costerà un botto

Che vivere (ehi)

Che vivere (la-la-la-la)

Che vivere (la-la-la-la)

Che vivere (la-la-la-la, la-la)

