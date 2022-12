Dal Teatro del Casinò di Sanremo, Amadeus questa sera ha condotto la serata evento per la finalissima di Sanremo Giovani. In gara 12 giovani artisti, che a suon di musica hanno gareggiato per conquistare i posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2023 tra i big. A contendersi Sanremo 2023 erano in gara quattro giovani artisti arrivati dalle selezioni di Area Sanremo e otto giovani cantanti che arrivano dalle selezioni di proprio di Sanremo Giovani. Ecco di seguito chi ha vinto Sanremo Giovani e accede al Festival di Sanremo 2023 dal 7 all’11 febbraio.

Chi ha vinto Sanremo Giovani? Ecco chi va a Sanremo 2023 tra i big

Dopo tre mesi di lavoro e 1.263 brani ascoltati, Amadeus questa sera ha condotto la serata dedicata alla finalissima di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Sul palco, con il direttore artistico e conduttore Amadeus, anche Gianni Morandi, co-conduttore di Sanremo 2023.

A contendersi i tre posti per accedere a Sanremo 2023, in gara c’erano i cantanti provenienti dalle selezioni di Area Sanremo, quali: FIAT 131 con Pupille; COLLA ZIO con Asfalto, NOOR con Tu Amelie; ROMEO & DRILL con Giorno di scuola.

Dalle selezioni di Sanremo Giovani arrivano invece: GIANMARIA con La città che odi, GIUSE THE LIZIA con Sincera, MANINNI con Mille Porte, MIDA con Maldite, OLLY con L’anima balla, SETHU con Sottoterra, SHARI con Sotto Voce, WILL con Le cose più importanti.

Vincitore di Sanremo Giovani e cantanti che passano a Sanremo 2023 tra i big

A vincere Sanremo Giovani è GIANMARIA con La città che odi. Ecco di seguito i sei artisti che accedono a Sanremo 2023 e le canzoni che porteranno sul palco del Teatro Ariston:

SHARI con “Egoista”

con GIANMARIA con “Mostro”

COLLA ZIO con “Non mi va”

con SETHU con “Cause perse”

con WILL con “Stupido”

con OLLY con “Polvere”

I titoli delle canzoni di Sanremo 2023

Durante la serata dedicata alla finalissima di Sanremo Giovani, Amadeus ha ospitato sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo i 22 cantanti in gara. Insieme ai 22 cantanti in gara Amadeus ha annunciato i titoli delle canzoni in gara Sanremo 2023. Ecco di seguito i cantanti in gara e i loro brani: 22 più 6 che si aggiungono stasera.