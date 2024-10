Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 26 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È vero che Marte in opposizione porterà ancora delle tensioni in famiglia, soprattutto per questioni legate ai soldi, ma questa giornata di sabato presenta anche degli aspetti molto favorevoli grazie anche al supporto della Luna e di Venere. Lo dice l’oroscopo del giorno di Paolo Fox secondo cui in amore sono previsti dei momenti veramente intensi soprattutto per le coppie più solide e quelle nate di recente. Ma ci sarà spazio anche per incontri interessanti soprattutto per chi sta cercando ancora l’anima gemella. In questo momento sentite il bisogno di vivere emozioni sincere.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con Sole e Mercurio in opposizione, ci saranno ancora delle complicazioni o delle conflittualità, soprattutto sul piano relazionale. Potrebbero nascere discussioni con collaboratori magari a causa di qualche conto che non quadra. Tutto questo potrebbe rendere il vostro umore un po’ instabile o irrequieto. Dovrete trovare proprio nell’amore la vostra ancora di salvezza per cercare di non pensare ai problemi pratici e staccare un po’ la spina.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

A livello sentimentale state vivendo un periodo un po’ confuso. Ci sono remore o ripicche che potrebbero minare la salute del vostro rapporto di coppia. Le persone che fingono di aver perdonato inevitabilmente rimarranno scontente, ecco perchè sarebbe meglio un confronto aperto e sincero. Nelle relazioni di lunga data manca un po’ di mordente. Nella giornata di domenica chi ha una disputa in corso potrebbe dimostrarsi poco tollerante nei confronti degli altri. Sarà un weekend da prendere con le molle.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Visto quello che vi aspetta nel 2025, sarà il caso di iniziare fin da adesso a parlare di nuovi progetti e di nuovi programmi. Oggi l’amore sarà presente in ogni sfumatura della vostra vita. L’importante è non rincorrere sogni impossibili. È vero che voi siete un po’ masochisti in amore e amate le sfide impossibili, ma non bisogna esagerare. Tutte queste sofferenze, alla lunga, potrebbero ripercuotersi anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna nel segno rappresenta di certo un elemento di forza nel vostro cielo in questo weekend, ma dovrete mettere da parte tutte quelle vicende che durante la settimana vi hanno fatto arrabbiare. Dovrete prediligere l’amore che in questo momento rappresenta la vostra ancora di salvezza. Adesso è venuto il momento di capire di quali persone fidarvi e quali invece non meritano la vostra attenzione. Proprio in questo fine settimana potreste essere messi nelle condizioni di dover fare una scelta o una selezione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le coppie che sono legate da tanto tempo sono quelle che in questo weekend potrebbero patire qualche sofferenza. C’è una Luna in aspetto negativo e una Luna conflittuale che potrebbero portare delle insidie. Alcuni problemi di carattere lavorativo o economico potrebbero riversarsi nella coppia con effetti deleteri. Servirà un po’ di cautela anche nei rapporti tra genitori e figli. Insomma, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà un fine settimana in cui non mancheranno le conflittualità all’interno delle quattro mura domestiche. In questi frangenti in cui le stelle non vi sorridono, sarebbe sempre meglio fare leva sulla vostra diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Da un po’ di tempo la vostra condizione fisica è ben lontana dall’essere al top. Marte ha iniziato da un po’ di giorni un percorso conflittuale per la Bilancia, ecco perchè bisogna fare un po’ di attenzione. Questo cielo vi indurrà anche a riposarvi un po’ di più e a starvene un po’ da parte per riflettere. Dovreste riflettere sulle scelte importanti da sviluppare nei prossimi giorni anche a livello lavorativo, consiglia Paolo Fox, soprattutto il fine settimana potrebbe aiutare le riconciliazioni se ultimamente sono sorte delle conflittualità in amore o in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sole e Mercurio nel segno rappresentano degli elementi di forza per il segno dello Scorpione. Secondo l’oroscopo del giorno, dovrete cercare di farvi avanti, anche se ultimamente avete subito qualche colpo basso. Dovrete cercare di lasciarvi alle spalle qualche brutto episodio accaduto di recente e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Questo fine settimana risveglierà l’orgoglio e la passione. Anche i cuori solitari, adesso, dovranno cercare di darsi da fare, magari dimenticando qualche recente triste trascorso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo cielo avvicina all’amore ma sarà importante anche per le questioni lavorative. Novità in arrivo in questo weekend con un cielo che porterà ai più volenterosi delle opportunità che potrebbero addirittura ripetersi negli anni. Insomma, è il momento di darsi da fare e di mettere voi stessi e le vostre esigenze al centro della vostra attenzione, con maggior fiducia e ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Recentemente qualcuno ha provato ad ostacolarvi o a mettervi i bastoni tra le ruote, ma alla fine sarete voi quelli che usciranno vincitori. Mercurio porta nuovi affari e nuove chance. A volte vi capita di dover fare le cose due volte per via di qualche ritardo, ma alla fine ciò che conta è raggiungere lo scopo che vi siete prefissati. Domenica sarà una giornata importante per fare incontri galanti e per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con Venere in ottimo aspetto l’amore tornerà al centro della vostra attenzione. Se qualcuno vi farà un torto, non avrete alcuna intenzione di perdonare o fare finta di nulla. Se dovete recuperare un rapporto che ultimamente si è un po’ incancrenito, adesso avrete il via libera da parte delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna metterà in risalto quella componente emotiva che fa parte del vostro modo di essere e di agire. Oggi sarà meglio evitare gesti impulsivi o irrazionali perchè potreste peggiorare la situazione, soprattutto in amore. Serve molta prudenza per evitare contrasti. In un clima del genere, sarà meglio non strafare a livello fisico. Cercate di salvaguardare la vostra salute evitando di prendere di petto ogni situazione negativa. A volte fare buon viso a cattivo gioco può essere un segno di forza.

