Cosa ci attende nelle nuove puntate La Promessa? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli al centro dei riflettori troveremo Cruz Ezquerdo, o per meglio dire le sue macchinazioni per impedire il matrimonio tra il figlio Manuel e la domestica Jana. Ben presto la marchesa scoprirà la relazione tra i due e da quel momento avrà un unico obiettivo: impedire loro di sposarsi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz scopre il segreto di Manuel

Sono davvero poche le cose che riescono a sfuggire all’occhio sempre attento di Cruz, e ovviamente la marchesa non tarderà ad accorgersi della relazione clandestina tra il figlio Manuel e Jana Exposito.

La storyline avrà inizio nel momento in cui Cruz, grazie all’aiuto di Santos e Petra, entrerà in possesso del diario segreto di Maria Fernandez. Tra quelle pagine vi sarà scritta una trama molto intrigante sull’inizio di una bella storia d’amore, che avrà come protagonista maschile un erede al marchesato che ama solcare i cieli. I tre non faticheranno a capire che si tratta proprio di Manuel e a quel punto Cruz avrà una sola domanda: chi sarà la figura femminile?

La Promessa, trame Spagna: Cruz scopre la relazione tra Manuel e Jana

Proseguendo nella lettura del diario la marchesa si renderà conto che la donna amata dal figlio altri non è che la domestica Jana Exposito.

Ma non sarà questa la notizia peggiore che attenderà la marchesa. Nelle pagine successive leggerà infatti che il rampollo del marchesato e la sua amata staranno organizzando un matrimonio segreto. Intimorita all’idea che le nozze tra i due possano essere ormai imminenti, Cruz chiederà aiuto a Petra per indagare.

Le trame di Cruz nelle prossime puntate La Promessa

Il giorno successivo la marchesa chiederà al figlio di accompagnarla a una merenda con le amiche, ma lui le risponderà di no, adducendo una scusa che convincerà poco Cruz. Nello stesso momento Petra chiederà a Jana di aiutarla a pulire a fondo la stanza della marchesa, ma la Exposito si rifiuterà, dicendo che quello è il suo giorno libero.

Quando la Arcos e Cruz analizzeranno le scuse dei due giovani, si renderanno conto che il matrimonio segreto sarà programmato proprio per quel pomeriggio. Jana e Manuel avranno programmato le loro nozze per quel pomeriggio, ma dove? Sicuramente la coppia non avrà scelto la chiesa principale del paese, dove tutti i parrocchiani conosceranno il marchesino. A quel punto Petra e Cruz inizieranno a cercare altrove.

Cruz blocca le nozze di Manuel e Jana: scena choc a La Promessa

“Questo matrimonio non s’ha da fare!” La celebre frase dell’opera di Manzoni I Promessi Sposi si adatterebbe alla perfezione alla situazione a cui assisteremo tra qualche settimana a La Promessa.

Cruz – dopo aver scoperto le intenzioni del figlio e della domestica – inizierà una corsa contro il tempo. Possiamo anticiparvi che la marchesa riuscirà a vincere la sfida e trovare la chiesetta dove i due vorrebbero sposarsi. Il sacerdote, ignaro della vera identità del marchesino, li attenderà all’altare, e la coppia raggiungerà la località prestabilita raggiante.

Manuel e Jana penseranno che il loro sogno d’amore stia per avverarsi, ma quando le porte della chiesa si apriranno, i due si troveranno di fronte Cruz che oi accoglierà dicendo loro “non potete certo sposarvi senza un testimone“. A quel punto la certezza di Manuele Jana inizierà a vacillare, per crollare subito dopo appena scopriranno che il parroco – scoperta l’identità del promesso sposo – si rifiuterà di celebrare le nozze.

Il matrimonio salterà a Manuel e Jana faranno ritorno alla tenuta con la consapevolezza che Cruz sia ormai a conoscenza del loro segreto. I due innamorati dovranno quindi escogitare un nuovo piano per riuscire a proteggere la loro storia d’amore. Come penseranno di portare avanti la loro relazione^ Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno altre news La Promessa.