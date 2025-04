Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 7 all’11 aprile? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori Manuela e Micaela Cirillo. Per le due gemelle si avvicina il momento della partenza dal Vulcano, ma non tutto filerà liscio. Nelle prossime puntate Upas ci sarà posto anche per la crisi familiare tra Eduardo e Clara.

Upas, anticipazioni all’11 aprile 2025: le gemelle Cirillo lasciano il Vulcano?

Micaela usa tutte le sue armi e riesce a convincere Manuela a lasciare il Vulcano. Per le gemelle Cirillo arriva così il momento di affrontare tutte le questioni legate alla partenza. Ma mentre Micaela si mostra decisa, Manuela deve fare i conti con una situazione che si presenta ben più dura del previsto.

Arriva il momento di salutare amici e colleghi, e sulla loro decisione cala l’incognita della reazione di Niko e Jimmy. Come la prenderanno? Le quasi certezze di Manuela tornano a vacillare nel momento in cui si appresta a salutare tutti.

Damiano nei guai nelle prossime puntate Upas

Viola è costretta a confrontarsi con la freddezza di Damiano, deluso dal suo temporeggiamento davanti alla proposta di andare a vivere insieme. Per Renda si prospetta un periodo particolarmente complicato, visto che il poliziotto non solo deve affrontare la delusione di Viola, ma anche l’ostilità del suo capo.

Un Posto al Sole: la crisi tra Eduardo e Clara

Rosa si trova a dover affrontare un nuovo problema riguardante Eduardo e Clara. Dopo alcuni mesi di assenza la donna fa ritorno a Napoli con i suoi due figli e si presenta a casa di Rosa con i bambini. Sebbene quest’ultima sia felice di rivederla, non può fare a meno di notare l’assenza di Eduardo.

Clara appare molto turbata, e Rosa non può fare altro che accoglierla. Ma cosa è successo con Sabbiese? Al momento gli spoiler non rivelano i particolari, ma alcune frasi della donna fanno intendere che la sua scelta di rientrare nel capoluogo campano è stata dettata proprio dall’esigenza di allontanarsi da lui.

La situazione potrebbe risolversi quando – poco tempo dopo – vedremo anche Eduardo rientrare a Napoli. I due riusciranno a chiarirsi? Stando a quanto riportato dagli spoiler Upas non solo per il momento la tensione nella coppia rimane alta, ma la situazione che si verrà a creare potrebbe mettere nei guai anche Damiano.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Mentre Serena riesce a scoprire i motivi per cui Micaela vuole partire, Niko è sempre più nervoso per la partenza delle Cirillo e finisce per litigare anche con Renato.

Dall’America arrivano notizie preoccupanti, che costringeranno Marina a confrontarsi con una scelta ardua e inevitabile.