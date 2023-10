La casa del Grande Fratello 2023 si è arricchita con l’ingresso di Giampiero Mughini, giornalista, opinionista e personaggio televisivo di successo. All’età di 82 anni il giornalista ha accettato l’invito di Alfonso Signorini ad una sola condizioni: portarsi nella casa dei libri. E’ la prima volta in 23 anni di programma che succede una cosa del genere!

Giampiero Mughini, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023

Giampiero Mughini è un nuovo nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. Il giornalista ed opinionista sportivo ha varcato la porta rossa di Cinecittà durante l’undicesima puntata del reality show di Canale 5 incontrando subito l’affetto degli altri coinquilini. Ma chi è davvero Mughini? Classe 1941, Giampieri è nato il 16 aprile a Catania in Sicilia. Nel 1963, all’età di 22 anni, è fondatore e direttore della rivista Giovane Critica.

Dopo aver conseguito il diploma classico prosegue gli studi iscrivendosi all’Università e laureandosi in Lingue e letterature moderne con una tesi in Letteratura francese presso La Sapienza di Roma. Durante gli anni universitari è un convinto sostenitore delle manifestazioni studentesche e a Roma è tra i fondatori del periodico Il manifesto. Successivamente collabora con il Paese Sera, ricopre il ruolo di direttore del giornale ufficiale del movimento Lotta Continua.

Negli anni ’80 collabora con L’Europeo e poi con Panorama. Tra le sue collaborazioni anche quella con Il Foglio di Giuliano Ferrara. Nel 1987 approda in tv come ospite fisso del programma “Ieri, Goggi e domani”, anche se la grande popolarità arriva negli anni ’90 quando partecipa al Maurizio Costanzo Show. Negli anni la presenza di Mughini si è fatta sempre più importante in tv partecipando come opinionista a diverse trasmissione sportive tra cui Controcampo. Sagace, irriverente e sopra le righe, Mughini ha partecipato anche a Ballando con le Stelle.

Giampiero Mughini, moglie e figli

Per quanto concerne la vita privata, Giampiero Mughini ha una moglie. Si tratta di Michela Pandolfi, costumista di professione, a cui è legato sentimentale dal 1980. La coppia non ha avuto figli e ha sempre vissuto il loro amore con grande riservatezza e discrezione. Giampiero e la moglie vivono a Roma con il loro cane Bibi.