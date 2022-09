Chi è Gegia la nuova concorrente del Grande fratello Vip? Gegia il cui vero nome è Francesca Antonaci è una comica, attrice e presentatrice degli anni ’80. Seguiteci nella lettura e vi diremo altre cose sulla simpatica Gegia: l’età, la carriera, l’amore – dichiara di essere innamorata di un bel ragazzo turco – e Instagram.

Chi è Gegia, nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Età, carriera, amore, Instagram

Gegia esordisce in TV nel 1981 dopo essere stata scoperta da Gianni Boncompagni. Ha 63 anni e una carriera televisiva alle spalle di oltre 40 anni. Molto attiva in televisione e al cinema negli anni Ottanta, Gegia è stata un’icona della comicità femminile soprattutto in quegli anni. Infatti, sceglie questo nome d’arte per rappresentare l’anti- diva per eccellenza. Partecipa a molti programmi comici che le regalano una grande popolarità e nel 2010 è opinionista dell’Isola dei Famosi.

Biografia, lavoro e carriera

Gegia, all’anagrafe Francesca Carmela Antonaci, nasce il 16 luglio 1959 a Galatina, nella provincia di Lecce. A 14 anni si trasferisce a Roma: dopo il liceo si iscrive all’università in Lettere e poi in Psicologia alla Sapienza di Roma. Contemporaneamente agli studi accademici, Gegia intraprende la carriera di attrice e comica negli anni Ottanta. Tra il 1981 e 1986 la vediamo nel programma “Sotto le stelle”, seguono poi altri programmi tv e anche l’incisione di brani musicali e la partecipazione a diversi film e serie tv, come Bomber, Professioni Vacanze, gli Inaffidabili, Don Matteo e così via.

Vita privata di Gegia e Instagram

Tra i suoi flirt più noti, quello con Pupo. Gegia è stata sposata con Maurizio Motta, grande amico di Jerry Calà, ma il matrimonio è durato pochissimo. Nel 2015 ha dichiarato di essere legata a Michele Carboni di 30 anni più piccolo. Attualmente ha un love affaire con un uomo turco, Mehmet, conosciuto all’aeroporto di Istanbul

Profilo Instagram Ufficiale: @gegia.official

Il profilo Instagram di Gegia è seguito da 11 mila followers, con la quale l’attrice condivide spesso scatti della sua vita privata e dei suoi impegni lavorativi.