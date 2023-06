Temptation Island, il reality estivo per eccellenza ideato da Maria De Filippi, sta per ripartire con una conferma, il conduttore. Anche nell’edizione 2023 infatti, al timone del programma ci sarà il bravo e collaudatissimo Filippo Bisciglia, ex gieffino ormai volto noto ed apprezzato della nostra tv. Volete saperne di più sul suo conto? Se la risposta è sì, di seguito trovate tutte le informazioni che lo riguardano.

Chi è Filippo Bisciglia: età, lavoro, amori e Instagram

Ex partecipante a Il Grande Fratello 6, Filippo Bisciglia ne ha fatta di strada da quando era rinchiuso nella casa più spiata d’Italia ed oggi è un attore e conduttore affermato. E’ nato a Roma il 24 Giugno del 1977 (Cancro) in una famiglia composta da padre, madre e una sorella ai quali è legatissimo.

I primi passi nel mondo dello spettacolo e del piccolo schermo in particolare, sono datati 2006, quando Filippo partecipò a Il Grande Fratello 6. In quell’occasione il giovane si fece notare soprattutto come latin lover. Entrato a Cinecittà fidanzato con Flora Canto (attuale moglie di Enrico Brignano), innamoratosi della coinquilina Simona Salvemini, non esitò a lasciarla in diretta. Tuttavia la nuova relazione non durò molto. Attualmente Bisciglia è felicemente accanto a Pamela Camassa, sua compagna da oltre un decennio.

Dal punto di vista professionale Filippo è piuttosto versatile e si cimenta con disinvoltura in vari ambiti. Ha recitato in Un Posto al Sole e Distretto di Polizia, condotto Stai all’okkio e Il candidato e partecipato a Tale e Quale Show come concorrente. Sul suo profilo instagram, Bisciglia conta al momento ben 940000 followers.

Quando comincia Temptation Island 2023

Conto alla rovescia per Temptation Island 2023, la cui puntata numero uno andrà in onda Lunedì 26 Giugno in prima serata su Canale 5.

La formula della trasmissione è nota: in una bellissima località balneare si ritrovano coppie più o meno affiatate o in crisi intenzionate a mettere alla prova il loro rapporto fra tentatori e tentatrici agguerritissimi. Le redini del programma, anche stavolta, sono in mano a Filippo Bisciglia: come se la caverà quest’anno?