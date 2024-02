Clara Soccini è una delle cantanti più attese dell’ormai imminente Sanremo 2024, dove la giovanissima artista si contenderà la vittoria finale con gli altri big in gara. Poliedrica e talentuosa, gli appassionati del piccolo schermo e, in particolare di Mare fuori, la fiction Rai che ha letteralmente sbancato l’Auditel, non faranno fatica a riconoscerla come colei che ha prestato il volto a Giulia, uno dei personaggi più amati della serie. Dunque Clara è anche un’attrice: conosciamola più da vicino sia per quanto riguarda il privato che per ciò che concerne la carriera professionale.

Chi è Clara Soccini: brevi cenni biografici, vita privata e carriera musicale

Clara Soccini nasce a Varese il 25 Ottobre 1999 (Scorpione). La recitazione, la musica e il mondo dello spettacolo in genere, la appassionano fin da quando è piccola e, più precisamente, dal momento in cui il nonno le regala una pianola. All’epoca Clara ha soltanto 6 anni ma decide che quella sarebbe stata la sua strada da grande.

Quindi impara a suonare il pianoforte e prende lezioni di canto. Ovviamente trova anche il tempo di studiare e si diploma al Liceo Linguistico. Subito dopo, intenzionata a ritagliarsi un posto di primo piano nello show biz, si trasferisce a Milano per fare la modella.

La passione per la musica si acuisce durante il lock-down deciso per far fronte all’emergenza Covid-19 e la giovane, dopo la pubblicazione di alcuni singoli sul proprio profilo Instagram nel 2020, esordisce con il primo singolo, distribuito dall’etichetta Sony Music, dal titolo Io e te, in collaborazione con il rapper e produttore Nicola Siciliano. Seguono, non molto tempo dopo, Freak, Ammirerò, Bilico e, ispirato all’omonimo film con Sophie Marceau, Il tempo delle mele. Dal 6 Aprile 2023, la Soccini è sotto contratto con la Warner.

Riservatissima, sulla vita privata di Clara non sappiamo nulla, neanche se sia fidanzata o meno. Di recente intanto, la ragazza ha dovuto smentire il flirt con il collega Sangiovanni che alcuni giornali le avevano attribuito.

La serie tv Mare fuori

Come anticipato, Clara è anche un’attrice, ancora con poca esperienza ma molto, molto promettente. L’esordio in televisione arriva con la serie cult Mare fuori, dove la giovane interpreta la cinica trapper meneghina Giulia, in arte Crazy J. Il ruolo, oltre a regalarle la notorietà, le permette anche di intonare, e pertanto far conoscere, alcune canzoni scritte da lei.

Clara Soccini Instagram

In gara tra i big a Sanremo 2024, Giulia Soccini arriva di diritto dopo la vittoria al contest Sanremo Giovani con Boulevard. All’Ariston canterà l’inedito Diamanti grezzi.

Per essere aggiornati su tutto ciò che riguarda la cantante e attrice lombarda, questo è il suo profilo instagram.