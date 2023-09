Chi è Ciro Petrone, il concorrente del Grande Fratello 2023: da Gomorra alla fuga di Temptation Island

Ciro Petrone è tra i concorrenti del nuovo Grande Fratello 2023. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha chiuso la cerchia del cast con l’ingresso dell’attore noto al grande pubblico per aver partecipato a “Gomorra”, il film del 2008 diretto da Matteo Garrone!

Chi è Ciro Petrone, il concorrente del Grande Fratello 2023

Da Gomorra al Grande Fratello 2023. E’ la storia di Ciro Petrone, l’attore napoletano tra i concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5. L’attore di “Gomorra” ha varcato la porta rossa, ma questa volta promette di non scappare! Classe 1987, Ciro è nato l’11 ottobre a Napoli. La sua vita è cambiata nel 2008 quando viene scelto da Matteo Garrone per recitare il ruolo di “personaggio” nel film cult “Gomorra” basato sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Un ruolo che gli cambia la vita con cui vince anche il Premio di Attore dell’Anno durante la XIII edizione del Capri Hollywood – International Film Festival.

Successivamente recita in tantissime pellicole: da “Amare Amaro” a “Gramigna”, da “La stoffa dei sogni” a “L’Oro di Scampia” fino a “Il ragioniere della mafia”, “Song ‘e Napule”, “Love is all you Need” e “Reality”.

Ciro Petrone, il successo con Gomorra e la partecipazione a Temptation Island Vip

Dopo il grande successo come attore, Ciro Petrone cede anche al fascino della televisione partecipando a diversi reality. Il primo è “La fattoria“: è il 2015 quando l’attore si mette in gioco conquistando il quinto posto. Successivamente nel 2019 decide di mettersi in gioco con la fidanzata Federica Caputo nel reality dei sentimenti “Temptation Island Vip“. La sua partecipazione diventa cult per milioni di telespettatori, visto che l’attore decide di scappare dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua amata. Una corsa che ha fatto la storia del programma e che ancora oggi è uno dei momenti più visti del programma!

Proprio l’attore nella clip di presentazione per il Grande Fratello 2023 ha ricordato quell’evento: “all’improvviso non ho capito più niente, mi sono preso Federica e sono uscito. Se ho paura di essere tentato? Dico di no, sono tranquillo. Stavolta non scappo, tranquilli, quella porta rimarrà chiusa“. Che dire: questa volta la sua intenzione è di restarci eccome nella casa del GF!