Chi è Awed? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Ecco l’account instagram, la professione, l’età e tutte le altre informazioni di Simone Paciello.

Awed, chi è, cosa fa, da dove viene?

Awed nome d’arte di Simone Paciello è uno degli youtuber più amati d’Italia, con quasi due milioni di iscritti al suo canale. Il prossimo naufrago del reality sulla sopravvivenza ha anche scritto un libro nel 2017, “Penso ma non lo penso” ma si diletta anche con la musica. Infatti, insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose ha realizzato due singoli: “Scusate per il disagio”, e “Ho anche dei difetti”. Il primo singolo ottiene 30 milioni di views e il Disco D’Oro. Nel 2016 è nel cast di Natale al Sud con Massimo Boldi, e diventa un ospite amato di #SocialFace (Sky 1). Nel 2019 è ospite di Ciao Darwin (Canale 5).

Awed è nato a Napoli nel 1996. Simpatico e spontaneo, lo abbiamo apprezzato fino all’altro ieri alla conduzione di Grande Fratello Vip Party, in cui con un’altra collega intervistava i vari concorrenti del reality o altri Vip.

Sicuramente all’isola dei famosi porterà tutta la sua verve e la sua estroversione tipicamente napoletana e vedremo come se la caverà nell’affrontare le sfide della natura, non semplice, come quella delle spiagge Honduregne e le dinamiche del gioco.

Simone Paciello (Awed): chi è, altezza, età, professione, Instagram

Nome: Simone Paciello

Nome d’arte: Awed

Segno Zodiacale: Cancro

Età: 24 anni

Data di nascita: 12 luglio 1996

Luogo di nascita: Napoli

Professione: youtuber, attore, conduttore e cantante

Tatuaggi: nessuno

Canale You Tube: Awed

Profilo Instagram Ufficiale: @awed_

Lo sbarco in spiaggia di Awed, all’Isola dei Famosi 2021

Anche il noto You tuber è pronto a tuffarsi dall’elicottero. Awed è il prossimo concorrente che si tuffa in mare per approdare in spiaggia. Anche lui fa parte del gruppo dei Burinos. Ecco il Video Mediaset del preciso istante.