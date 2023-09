Angelica Baraldi è una concorrente del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lo scorso lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più della nuova concorrente del GF 2023.

Chi è Angelica Baraldi del Grande Fratello 2023?

Angelica Baraldi nasce a Modena il 22 luglio 1997. Dopo gli studi e la Laurea in Economia e Marketing ha svolto diverse mansioni. Tra le sue prime esperienze lavorative c’è quella in occasione del Giro d’Italia per il brand Segafredo, in seguito per la pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Successivamente Angelica si è trasferita a Roma, dove vive ancora oggi. Al momento svolge il lavoro di account manager di una società informatica.

La vita privata

Durante la sua presentazione per entrare nella casa del Grande Fratello 2023 Angelica ha dichiarato di arrivare da una famiglia complicata, da lei definita “ingombrante”. Per questo motivo ha deciso di distaccarsi dai suoi genitori. Stando a una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, Angelica sarebbe figlia di Luca Baraldi, ex direttore della Parmalat, nota azienda alimentare italiana e amministratore delegato della squadra di basket, Virtus.

Per quello che concerne la sfera sentimentale, la giovane Angelica ha raccontato di essere felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Riccardo. La Baraldi è una ragazza molto sportiva. Nella sua vita ha praticato moltissimi sport, dal calcio alle arti marziali. Ma inoltre pratica anche la box, il padel e il surf. Ha dichiarato che se dovesse identificarsi in un animale pensa a una tigre del bengala, perchè pericolosa e affascinante allo stesso tempo.

Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023

Dopo il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Angelica si sta facendo pian piano conoscere dal pubblico televisivo e dai suoi compagni di viaggio. Al momento sembra aver già legato molto con alcuni di loro, ma in generale sembra essersi integrata bene anche con il resto del gruppo. Angelica ha mostrato della gelosia soltanto quando ha visto Heidi vicino a Massimiliano Varrese. Non sono mancati momenti di sconforto per la bella emiliana.