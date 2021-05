Checco Zalone e Laura Pausini sono al centro di un botta e risposta di fuoco che si stanno scambiando a distanza a seguito dell’ultima cerimonia di premiazione cinematografica dei David di Donatello. L’edizione 2021 dei David di Donatello ha visto Checco Zalone trionfare con Immigrato a discapito della super favorita dia media nella categoria Best original song, Laura Pausini con Io sì (seen). La reazione alla “soffiata” di Zalone della Pausini è diventata virale in poco tempo sui social e in un intervento tv post-David, Checco propone uno scambio esilarante alla Pausini, per il sospetto che lei non abbia gradito davvero la sua “soffiata”.

Laura Pausini vs. Checco Zalone ai David di Donatello

Le prime pagine dei siti web e di gossip vedono protagonisti in queste ore Laura Pausini e Checco Zalone, per la loro partecipazione ai David di Donatello nelle vesti di rivali tra loro nella categoria Best original song. La nota cerimonia di premiazione conferisce ai premiati come premio cinematografico il David, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. Nella categoria Miglior canzone originale, Laura Pausini era schierato con Io sì (seen) per il film La vita davanti a sé contro Checco Zalone e la sua Immigrato per il film natalizio Tolo Tolo.

Al momento della comunicazione del verdetto della ambita categoria di premiazione cinematografica ai David di Donatello, con il nome del vincitore Checco Zalone, Laura Pausini si è lasciata andare a quella che sembra essere una risata di totale stupore per la vittoria del comico pugliese. La cantante emiliana è reduce, tuttavia, dal conseguimento dell’ambito riconoscimento cinematografico del Golden Globe, vinto per la categoria Best Original Song proprio con la canzone soundtrack di La vita davanti a sé, Io sì (seen).

Lo scontro continua

In merito alla reazione diventata virale della Pausini alla vittoria di Checco, Zalone ha risposto con la sua inconfondibile ironia alla cantante, proponendole un bollente scambio, così come trapela dalla nuova puntata di Striscia la notizia la cui messa in onda è prevista per il 13/05/2021.

Ovvero Zalone sarcasticamente chiede alla Pausini di avere il Golden Globe in cambio del suo David. poi ironizza anche sulla sua assenza alla cerimonia: “Non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso“. Accetterà la Pausini lo scambio? Intanto, al tg satirico, risponde così la cantante al comico: “Ahhha hahaha, numero uno!”.

Nonostante la mancata vittoria di Laura Pausini, il film La vita davanti a sé porta a casa il David per Sophia Loren nella categoria Miglior attrice protagonista. Un riconoscimento che sul palco dell’evento cinematografico ha commosso l’attrice e stella del grande schermo, alla veneranda età di 86 anni. Intanto, inoltre, Laura Pausini si prende una sana rivincita postando su Instagram la foto che la immortala mentre in queste ore riceve un nuovo premio ricevuto agli Hollywood music media awards.