Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio nella prima serata di Rai2. Come sempre doppio appuntamento: a cominciare dalle 19.40 con “Che tempo che farà” e dalle ore 21.00 con la versione classica del programma. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, questa sera, domenica 8 marzo 2020 su Rai2!

Che tempo che fa, ospiti di stasera, 8 marzo 2020

Domenica 8 marzo 2020 alle ore 21.00 torna su Rai2 “Che tempo che fa”, il talk show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Come sempre lo show è anticipato dalle ore 19.40 da “Che tempo che farà” con la presenza di Fabio Fazio e i divertentissimi sketch del Mago Forest, di Ale e Franz, e di Raul Cremona. A completare il cast l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Appuntamento poi alle ore 21.00 con la parte “classica” del programma che vedrà Fabio Fazio occuparsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus scoppiata in Italia, ma anche nel resto del mondo. In studio l’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini, il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il virologo Roberto Burioni. A discutere in studio anche il direttore di Rai News Antonio Di Bella e gli inviati di Rai News Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino per informare i telespettatori sulle ultime news su questo virus che sta allarmando il mondo intero.

Ospiti in studio anche Christian de Sica e Carlo Verdone per ricordare l’indimenticabile Alberto Sordi che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. Ma non finisce, ospiti di domenica 8 marzo, giorno della feste delle donne, anche la campionessa di sci Federica Brignone, al momento prima nella classifica generale di Coppa del Mondo e vincitrice della Coppa del mondo di combinata. Ospite musicale della puntata Elodie, che presenterà dal vivo “Andromeda”, il brano presentato a Sanremo 2020. Infine ospite Giampiero Mughini.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

A chiudere la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la partecipazione di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz, presenze fisse di questa parte del programma. Intorno al tavolo anche la ex cantante di Amici Elodie.