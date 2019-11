Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” il talk show di successo condotto da Fabio Fazio nella prima serata di Rai2 con la complicità di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Scopriamo gli ospiti e tutte le anticipazioni della puntata in onda domenica 3 novembre 2019 su Rai2!

Che tempo che farà, appuntamento ore 19.30

Domenica 3 novembre 2019 alle ore 19.40 torna “Che tempo che fa” con la prima parte del programma chiamata “Che Tempo Che Farà“. La prima parte è affidata alla conduzione di Fabio Fazio con il Mago Forest, chiamati ad intrattenere il pubblico in sala. Come sempre ad aiutarli in questa non facile impresa Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Non mancheranno i primi ospiti: da Fabio Volo che recentemente pubblicato il nuovo libro “Una gran voglia di vivere” a Walter Veltroni in uscita il 7 novembre con il libro “Assassinio a Villa Borghese”

Che tempo che fa, ospiti di domenica 3 novembre 2019

Alle ore 21.00, invece, torna l’appuntamento con “Che tempo che fa” sempre su Rai2. Questa settimana Fabio Fazio è pronto ad accogliere in studio: l’attrice Fanny Ardant in uscita nelle sale italiane con la pellicola “La Belle Époque” diretta da Nicolas Bedos. Si tratta di uno dei film più attesi dell’anno accolto con grande entusiasmo all’ultimo Festival di Cannes dove è stato giudicato la commedia più sorprendente dell’anno.

Tra gli ospiti della puntata di domenica 3 novembre 2019 anche Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace che torna a casa dopo 11 mesi visto che il Tribunale di Locri ha revocato il divieto di dimora. Ma non finisce qui, ospiti anche Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli in arrivo al cinema con “Gli Uomini d’oro”, il film dedicato alla rapina accaduta nel 1996 a Torino.

E ancora: Enrico Brignano protagonista di in un monologo inedito; Lorenzo Mattotti presto nelle sale con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, film di animazione ispirato a un racconto di Dino Buzzati, che può vantare un doppiaggio davvero di prestigio. Da Toni Servillo ad Antonio Albanese, da Corrado Guzzanti fino ad Andrea Camilleri, loro daranno voce ai protagonisti del film di animazione. Infine in studio anche Manuel Bortuzzo, che dal 5 novembre pubblicherà il suo primo libro dal titolo “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”. Come sempre accanto a Fabio Fazio ci saranno i momenti irriverenti e divertenti con Luciana Littizzetto e l’elegante Filippa Lagerbåck.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti

A seguire l’appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Tra gli ospiti che si siederanno intorno al tavolo: Giusy Ferreri, in radio con il nuovo singolo “Momenti Perfetti”, Valentina Bellè, attrice protagonista della fiction “Volevo fare la rockstar” e Teo Teocoli.