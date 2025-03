Domenica 23 marzo 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 23 marzo 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 23 marzo 2025

Ospiti della puntata di Domenica 23 marzo 2025: Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini insieme a Roberto Burioni, nello spazio dedicato alla scienza e alla medicina; Lorella Cuccarini, che nel 2025 festeggia 40 anni di straordinaria carriera e insegnante di “Amici di Maria De Filippi”; Luca Zingaretti, all’esordio alla regia con “La casa degli sguardi”, dove è anche tra i protagonisti, film nelle sale dal 10 aprile e liberamente ispirato al romanzo omonimo del poeta Daniele Mencarelli;

Lucio Corsi, per presentare il suo attesissimo quarto album, “Volevo essere un duro”, contenente l’omonimo brano presentato al 75° Festival di Sanremo, già disco d’oro, con il quale ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”. Il cantautore toscano, che ha registrato il tutto esaurito per il “Club Tour 2025” in partenza il 10 aprile e a cui seguirà il tour “Estate 2025” e gli appuntamenti di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano, rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Basilea.

E ancora: il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, che da 27 anni opera in Medio Oriente come membro dell’Istituto del Verbo Incarnato e la cui parrocchia dall’inizio della rappresaglia israeliana è diventata un rifugio per circa cinquecento persone di fede cristiana; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Ernesto Maria Ruffini, nelle librerie dal 25 marzo con “Più uno. La politica dell’uguaglianza”.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: torna anche al Tavolo Lorella Cuccarini;Rose Villain, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con la hit “Fuorilegge”, alla n.1 degli album con “Radio Vega” e tra i giudici della seconda stagione di “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”; Max Biaggi, uno dei più grandi motociclisti della storia, vincitore di 6 Mondiali (4 nella classe 250 del Motomondiale e 2 nella Superbike), disputando complessivamente in carriera 374 gare, vincendone 63 e salendo sul podio 182 volte; Herbert Ballerina; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di “Only Fun – Comico Show” sul NOVE; Gigi Marzullo; Giucas Casella.