Domenica 2 marzo 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 2 marzo 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 2 marzo 2025

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa in onda sul Nove e che andrà in onda questa domenica ci sarà Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, si racconterà a Fabio Fazio in una intervista esclusiva. Stefano è uno dei volti di punta della Rai, l’ormai ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi volto amatissimo dai telespettatori, ripercorrerà la sua carriera nello studio di Che Tempo che fa.

A Che Tempo Che Fa, questa domenica, arriverà anche vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly. Il cantante molto probabilmente si esibirà sulle note del brano che ha trionfato durante l’ultima edizione della kermesse canora dal titolo “Balorda nostalgia”.

In studio anche il cantautore Brunori SAS, terzo classificato tra i big e vincitore del Premio per il miglior testo con il suo brano L’albero delle noci.

Arriverà poi Claudio Santamaria, che vestirà i panni di Nicola Calipari nel film Il Nibbio. Nel salotto di Fazio ci sarà anche la vedova di Nicola Calipari, Rosa Maria Villecco Calipari, ex Senatrice e membro della Commissione Difesa del Senato.

Non mancherà poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, con l’editoriale di Michele Serra, l’angolo di Edoardo Prati e lo spazio di Roberto Burioni. Saranno presenti anche Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans; Antonella Viola, Professoressa e autrice del libro La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina; la giornalista e conduttrice tv Marianna Aprile; l’editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire, Nello Scavo.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ai tanti ospiti fissi si aggiungeranno come sempre moltissimi altri ospiti. In questa puntata arriveranno Antonio Rossi e Jury Chechi.