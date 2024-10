Domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 20 ottobre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 13 ottobre 2024

Nella puntata di domenica 20 ottobre Fabio Fazio accoglierà il premio Oscar Al Pacino, che ora sta per uscire con il suo memoir dal titolo “Sonny Boy”. Si tratta di un lungo libro in cui ha deciso di mettere nero su bianco se stesso, senza filtri: dagli ostacoli incontrati durante la pandemia da Covid-19 alla nuova paternità all’età di 84 anni. Fino ai suoi ultimi successi cinematografici, che sono da sempre capolavori.

Tra gli ospiti anche Tananai: da pochi giorni è uscito il suo nuovo album ‘Calmocobra’ e lo presenterà nel salotto televisivo dopo aver improvvisato un concerto in metro a Milano. Seguirà in scaletta poi, Gabriele Muccino, ora alla regista del nuovo film ‘Fino alla fine’, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. E ancora, Andrea Tenenti, portavoce di Unifil, Antonio Scurati in libreria con il suo libro dedicato a Benito Mussolini, Roberto Burioni, la giornalista Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Michele Serra.

Ospiti al Tavolo

La serata, come sempre, si concluderà con Il Tavolo. E lì siederanno Nino Frassica, Max Giusti, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Simona Ventura. Tra gli ospiti ci saranno Alessia Orro, la palleggiatrice della Nazionale Italiana oro a Parigi, Carlo Amleto, Enzo Miccio, Tananai e Cristiano Malgioglio.