Domenica 22 marzo 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 22 marzo 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 22 marzo 2026

Ospiti della puntata: la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Seguiranno poi: Ficarra & Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in tv e al cinema. Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del quarto film di Pif “…che Dio perdona a tutti”, Sabrina Ferilli, al cinema in “Notte prima degli esami 3.0” – terzo capitolo della celebre commedia sulla Maturità – diretto da Tommaso Renzoni.

E ancora: Roberto Saviano; il climatologo Luca Mercalli; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Tredici Pietro, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Uomo Che Cade”, contenuto nella riedizione speciale dell’album “NON GUARDARE + GIÙ”, presto in tour; Guido Meda, inviato della nuova edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Mara Venier; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Francesco Mandelli, al cinema dal 26 marzo con “Cena di classe”, commedia da lui scritta, diretta e interpretata, ispirata all’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari e che vede nel cast anche Giovanni Esposito e la voce di Mara Maionchi; Enzo Iacchetti; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.