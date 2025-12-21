Domenica 21 dicembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 21 dicembre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 21 dicembre 2025

Ospiti della puntata: per la prima volta sul NOVE il premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo dello spettacolo televisivo “Pietro – Un uomo nel vento”, di cui è appena uscito l’omonimo libro, che ripercorre la Storia vista attraverso gli occhi del primo degli apostoli, in un racconto intimo e sorprendente che restituisce, come mai era accaduto prima, voce e umanità a una delle figure più straordinarie della Storia.

Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, protagonisti lo scorso novembre della storica vittoria dell’Italia nella Coppa Davis 2025, dove hanno conquistato il terzo titolo consecutivo per gli Azzurri, il quarto nella storia dopo il trionfo in Cile nel 1976.

Christian De Sica, dal 2 gennaio protagonista della seconda stagione di “Gigolò per caso – La sex guru”, diretto da Eros Puglielli.

E ancora: lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Enzo Iacchetti; Cristiano Malgioglio, che si esibisce con il nuovo singolo “Chi lo sa”; Alessia Marcuzzi; Orietta Berti; Fabio Rovazzi, il 31 dicembre alla conduzione del “Capodanno di Bari” con Federica Panicucci; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Christian De Sica; Flavio Cobolli; Filippo Volandri.