Domenica 12 maggio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di "Che Tempo Che Fa" si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 12 maggio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio "Che tempo che farà", l'inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio della prima puntata della nuova stagione tv di "Che tempo che fa", alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con "Il Tavolo".

Ospiti della puntata del 12 maggio 2024

A Che Tempo Che Fa per l’ultima puntata ci sarà come ospite in esclusiva la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen; eletta dal Parlamento Europeo il 16 luglio 2019 e prima donna a ricoprire questo incarico, il 19 febbraio 2024 ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato in vista delle prossime elezioni europee che si terranno tra il 6 e il 9 giugno.

E ancora: Paola Cortellesi, dopo il successo internazionale e la vittoria di 6 David di Donatello con il suo primo film da regista C’è ancora domani, pellicola con il maggiore incasso in Italia del 2023 e vincitrice anche del Nastro d’argento 2024 come “Film dell’anno”, del Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival e del Premio del Pubblico, del Premio Speciale della Giuria e della menzione per la miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma; Antonello Venditti, tra i più grandi e amati cantautori della musica italiana, con quasi 40 milioni di dischi venduti in oltre 50 anni di straordinaria carriera, per celebrare il quarantennale dell’iconico brano Notte prima degli esami e dell’album Cuore, che verrà ristampato nella speciale Cuore 40th Anniversary Edition, impegnato anche nel nuovo tour Notte Prima degli Esami 1984/2024 – The 40th Anniversary; la leggenda della musica brasiliana Toquinho, con 60 anni di carriera, oltre 90 album pubblicati, due Latin Grammy Awards, più di 500 composizioni e tante collaborazioni eccellenti, fra cui Chico Buarque, il poeta Vinicius De Moraes e Ornella Vanoni, con la quale è prevista in studio una storica reunion.

Stefano Massini, in teatro con L’Italia secondo Eugenio. Cronache di fine millennio; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de La Repubblica; Massimo Giannini; Michele Serra.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo con Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Filippo Tortu, primo italiano a correre i 100 metri piani sotto i 10 secondi (9’’99) e campione olimpico in carica nella staffetta 4×100 metri maschile italiana, che si è appena qualificata alle prossime Olimpiadi di Parigi; Samuele Bersani, protagonista del tour Samuele Bersani & Orchestra; Daniele Bossari, in libreria con CRISTALLO. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere; Frank Matano; Enzo Iacchetti; Giobbe Covatta, autore con Paola Catella del nuovo libro Il Commosso Viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa; Herbert Ballerina; Raul Cremona; Enzo Miccio; Simona Ventura.