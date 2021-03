Torna l’appuntamento stasera con Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Curiosi di sapere quali saranno i temi e gli ospiti al centro della nuova puntata in onda domenica 28 marzo 2021? Ecco tutte le anticipazioni per voi.

Che tempo che fa stasera, 28 marzo 2021: gli ospiti

Domenica 28 marzo 2021 dalle ore 20.00 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa“, il programma condotto con grande successo da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Accanto a lui come sempre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Ale e Franz. Confermato lo spazio d’approfondimento sulle notizie di attualità affidato a Roberto Saviano.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di domenica 28 marzo 2021: Fabio Fazio incontra Mariastella Gelmini, la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie. Non solo, nella parte dedicata alla pandemia da Coronavirus in studio Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e il virgolò Roberto Burioni.

E ancora: ospite Piero Angela che ha da poco festeggiato i 40 anni del programma cult “Quark” che nel corso degli anni si è trasformato in “Superquark”. Direttamente dal Festival di Sanremo 2021 arrivano Francesca Michielin e Fedez reduci dal secondo posto con “Chiamami per nome”, uno dei brani di maggior successo della 71esima edizione della kermesse canora.

Che tempo che fa, gli ospiti del tavolo di stasera

Una puntata davvero imperdibile quella di domenica 28 marzo 2021 di Che tempo che fa. Fabio Fazio, infatti, incontra anche la conduttrice Alessia Marcuzzi attualmente impegnata al timone de “Le Iene” e l’attore e regista Christian De Sica, che dal 3 aprile sarà protagonista in prima serata su Rai1 del varietà “Una serata tra amici”.

Infine la parte finale del programma è come sempre intorno al tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz. Ospiti intorno al tavolo: Orietta Berti, Max Pezzali che in questi giorni esce nelle librerie con “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo” e Francesca Michielin.