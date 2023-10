Come sono andati gli ascolti tv di Che Tempo che Fa andato in onda ieri, domenica 29 ottobre 2023 in prima serata sul Nove e che ha avuto come ospite Fedez? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Che Tempo che Fa del giorno dell’intervista esclusiva a Fedez.

Auditel, ascolti tv di Che Tempo Che Fa con ospite Fedez del 29 Ottobre 2023

Ieri sera in prima serata sul NOVE è andato in onda un nuovo appuntamento del programma “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni. Tra gli ospiti di ieri sera il cantante nonché giudice di X Factor Fedez. Ma come sono andati gli ascolti tv della puntata? Ecco di seguito i dati Auditel.

L’intervista di Fazio Fazio a Fedez

L’intervista al rapper Fedez era sicuramente uno dei momenti più attesi dell’intera puntata di Che Tempo Che Fa. Il cantante ha parlato del suo periodo difficile a causa di alcuni problemi legati alla sua salute che hanno tenuto col fiato sospeso tutti i suoi fan. “La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. Mi ha fatto capire anche l’importanza della salute mentale”. Ha racontato Fedez. (Intervista a Fedez a Che Tempo Che Fa).

Auditel Che Tempo che Fa del 29 ottobre 2023

Analizzando gli Ascolti tv della puntata di Ieri sera andata in onda in prima serata sul NOVE vediamo che a seguire la presentazione di Che Tempo che Fa, denominata “Che Tempo Che Farà” sono stati ben 1.508.000 spettatori con uno share del 7.7%.

Che Tempo Che Fa segna un ascolto di ben 2.135.000 spettatori conquistando uno share del 10.7%. Ce Tempo che Fa – Il Tavolo nella puntata di ieri è stato visto da ben 1.290.000 spettatori con uno share del 10.3%.