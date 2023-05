Con una grande foto “di tutti quelli che lavorano qui” il conduttore Fabio Fazio fa il suo saluto e ringraziamento d’addio durante l’ultima puntata di Che tempo che fa dopo la lettera indirizzata alla Rai letta da Luciana Littizzetto e prima di introdurre i cantanti Marco Mengoni ed Elodie, che presentano il loro ultimo pezzo dal titolo “Pazza Musica”. Ecco di seguito le parole del conduttore.

Che Tempo Che Fa: il saluto di Fabio Fazio

“Ringrazio tutti i colleghi della Rai, de L’Officina, il trucco il parrucco, tutti. Vorrei anche dire grazie a quelli che in questi giorni si sono fatti sentire”, dice nel suo saluto ai telespettatori durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa un Fabio Fazio commosso che successivamente esprime un ringraziamento particolare “a Rosanna Pastore e Silvia Calandrelli che hanno cercato in questi mesi fino all’ultimo una soluzione, cercando segnali da Marte che non sono arrivati”.

Il conduttore poi aggiunge: “la Rai è la tv di tutti e anche la mia e non posso che volerle enormemente bene. In questi giorni, esattamente 40 anni facevo il mio provino da imitatore e incredibilmente mi hanno preso”.

Fazio ricorda il suo primo provino

“A quel provino c’era Bruno Voglino da cui tutto è iniziato e a lui voglio indirizzare l’ultimo grazie. Andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella la sigla si chiamava Fatalità e io mi sentivo lì proprio per fatalità. Il grazie più grande poi lo voglio indirizzare al pubblico. Sono stati 40 anni bellissimi”, conclude Fabio Fazio nel suo saluto di ringraziamento durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa.

Il conduttore lascia la tv pubblica dopo diversi decenni di onorata carriera in quella che è anche un po’ casa sua. Con lui lascia la rai anche Luciana Littizzetto. I due conduttori torneranno presto in onda non i Rai ma sul NOVE.

Video – Il saluto di Fabio Fazio ai telespettatori