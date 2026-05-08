Ieri sera si è tenuta la 71ª edizione dei David di Donatello, prestigiosa cerimonia italiana dedicata al cinema. Con 9 statuette complessive, sono 4 i film premiati già disponibili o presto in arrivo su Sky e NOW. Scopriamo ulteriori dettagli su queste pellicole.

I film premiati ai David di Donatello da vedere su su Sky e Now

Dopo la serata di premiazione dei David di Donatello del 6 maggio, è il momento di riguardare o scoprire per la prima volta alcuni dei film vincitori. Già presente sul catalogo, è disponibile alla visione Fuori, pellicola di Mario Martone per cui Matilda De Angelis, ha trionfato nella categoria come Miglior attrice non protagonista.

La trama segue la storia della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, che finisce in carcere per aver rubato dei gioielli. L’incontro con alcune detenute, in particolare con la giovane Roberta, si rivelerà però per lei un’esperienza di rinascita, grazie a cui ritroverà anche la spinta a scrivere.

Già disponibile c’è anche Le assaggiatrici, vincitore di tre statuette nelle categorie Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco e David giovani. Il film di Silvio Soldini è tratto dall’omonimo romanzo, ed è ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler.

Altro grande successo anche per Primavera. Il film csi è aggiudicato quattro statuette per la Migliore colonna sonora, Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura. In arrivo su Sky Cinema e Now dal 12 maggio, è l’esordio di Damiano Michieletto. Con Tecla Insolia e Michele Riondino, la pellicola segue la storia di Cecilia, un’orfana di vent’anni che possiede un incredibile talento per il violino. La giovane vive all’orfanotrofio Ospedale della Pietà e può esibirsi solo lì dentro. Tutto cambia quando arriva il nuovo insegnante di violino: Antonio Vivaldi.

Infine, disponibile già su Sky Primafila, c’è Una battaglia dopo l’altra. Il film di Paul Thomas Anderson è vincitore di sei statuette agli Oscar, e che qui in Italia si è aggiudicato la statuetta per il Miglior film internazionale.

Ambientato in un America in balia del caos, la pellicola segue Bob, un rivoluzionario in declino. Quando riappare il suo acerrimo nemico e la figlia viene rapita, l’uomo si lancia in una disperata ricerca. In una corsa spietata contro il tempo, padre e figlia dovranno affrontare insieme le conseguenze del passato.