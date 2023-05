Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, non poteva mancare la lettera di fine anno di Luciana Littizzetto. L’attrice comica e spalla di Fabio Fazio, ha voluto in questa ultima lettera di stagione scrivere alla Rai, l’azienda che si appresta a lasciare dopo tanti anni di carriera.

Che Tempo Che Fa: la lettera di Luciana Littizzetto alla Rai

La lettera di Luciana Littizzetto indirizzata alla Rai letta durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa inizia così: “Cara Rai, c’è posta per te!”.

“Io ho iniziato qui la mia carriera sai? Sono arrivata da te che Don Matteo non era nemmeno in seminario, Montalbano aveva i capelli come Demo Morselli, Carlo Conti era diafano e Vespa aveva soltanto due nei.”

“Ogni tanto pestavamo qualche merdone e ci spostavi, da Rai tre a Rai Uno, da Rai uno a Rai due e di nuovo a Rai 3. Abbiamo resistito soprattutto grazie ai milioni di spettatori che ci hanno voluto bene e anche al nostro impegno. Ma non grazie ad altro.”

“Mi lasci dei ricordi straordinari cara Rai, e purtroppo, mi lasci anche sto pirla di Fabio, che mi dovrò portare dietro in questa nuova Prova del Nove. Mi spiace solo lasciare qui tanta gente, tanti professionisti che sgobbano ogni giorno..”.

Luciana Littizzetto ricorda i grandi della tv

“Non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Sono stati anni belli: di grandi ascolti, di fatica, di ospiti importanti. Cara Rai il mio ricordo di te sarà felice, perché tu per me non sei la parte politica che ti governa. Ma sei Pippo Baudo, Raffaella Carrà…”.

“Cara RAI. Restiamo Amici. Chissà magari un giorno ci ritroveremo, spero in un’Italia un po’ diversa… un’Italia dove la libertà sia preservata, dove il dissenso sia sempre leale. Un’Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco”.

“Cara Rai, non dimenticarti mai che il Servizio pubblico è di tutti. Di quelli che la pensano come chi governa, di quelli che pensano il contrario. Di chi va e di chi resta. Di tutti, di più .Tua affezionatissima. Luciana P.S. Bello? Ciao”.

Video – La lettera di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa