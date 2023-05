“Pazza Musica” è il titolo del brano che vede protagonisti in un duetto che infiamma l’estate 2023, due artisti del calibro di Elodie e Marco Mengoni. Il pezzo, lo ricordiamo, segue gli straordinari successi dei singoli di Sanremo 2023 “Due vite” di Marco Mengoni, brano vincitore della kermesse canora sanremese e “Due”, il brano presentato in gara dalla cantante Elodie Di Patrizi.

Significato del brano “Pazza Musica” cantato da Marco Mengoni ed Elodie

“Pazza Musica” di Marco Mengoni ed Elodie, è una canzone che parla del desiderio di libertà, di fuggire dalla realtà attraverso proprio la musica. Con questo brano, i due cantanti italiani tra i più amati, esprimono il bisogno di trovare un senso di appartenenza e di forza, ricordando esperienze passate e riflettendo sulla dipendenza dalla tecnologia.

La musica diventa una vera e propria ancora di salvezza e una compagnia quando ci si sente soli. Nel complesso, il brano esprime la ricerca di emozioni forti e intense, oltre al desiderio di un’esperienza liberatoria attraverso la passione per la musica. Passione che unisce proprio i due artisti italiani.

Pazza Musica: il testo del brano di Marco Mengoni ed Elodie

Giuro

Che oggi me ne sto per i fatti miei, yeah

Nudo

Chissà cosa cerco dentro a un display, yeah

E non mi va di pensare, forse è l’effetto della TV

La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più

Come cerco l’autotune, mi rimani in testa

E non mi passa più

Però si vede il mare

Non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure, il panico

Per mandare tutto al diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, chе

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Mamma mi dicеva: “Non ti fare male, esci solo con i criminali

All’inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare”

Sei l’unica, non ci casco più

Voglio una pazza musica, poi sax blues (Yeah, yeah)

E non mi va di pensare, forse è l’effetto che mi va su

La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più

Quelle cose che vuoi tu, ma che mal di testa

Madonna, oh Gesù

Però si vede il mare

Non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure, il panico

Per mandare tutto al diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, che

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Video ufficiale “Pazza Musica”, canzone di Elodie e Marco Mengoni