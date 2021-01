Tutto pronto per la prima puntata del 2021 di Che tempo che fa, il programma di successo condotto da Fabio Fazio in diretta su Rai3. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 10 gennaio 2021.

Che tempo che fa torna oggi su Rai3

Domenica 10 gennaio 2021 appuntamento con la prima puntata del nuovo anno di “Che tempo che fa“, il talk show condotto da Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Come sempre il programma si compone di tre frammenti e va in onda dalle ore 20.00 fino a mezzanotte. Nel cast la presenza fissa di: Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. A Roberto Saviano, invece, è affidato come sempre lo spazio d’approfondimento dedicato ai fatti della settimana e dell’attualità.

Che tempo che fa, ospiti di domenica 10 gennaio 2021

Per la prima puntata del 2021 di Che tempo che fa, Fabio Fazio può contare su un parterre di ospiti di primissimo livello. A cominciare da Maria De Filippi che torna ospite nel salotto di Che tempo che fa. La regina di Mediaset è pronta a raccontarsi a cuore aperto in una esclusiva ed imperdibile intervista al conduttore di Rai3.

Non solo, ampio spazio alle novità sulla pandemia da Coronavirus in Italia e nel mondo con la partecipazione del Ministro della Salute Roberto Speranza e del nuovo Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti che ha rimpiazzato Giulio Gallera.

E ancora: ospiti della puntata: il virologo Roberto Burioni, il duo Massimo Lopez e Tullio Solenghi, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, il giornalista Nello Scavo e Giovanna Botteri.

Presenti anche questa settimana i corrispondenti Rai: Antonio Di Bella da Washington, dove questa settimana c’è stato l’assalto al Parlamento americano. Il giornalista ha anche rischiato grosso visto che durante un collegamento è stato aggredito da un manifestante pro Trump. (qui il video servizio). Infine in collegamento da Londra il giornalista Marco Varvello.

Come sempre la parte finale si svolge intorno al tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Accanto a loro ospiti: Orietta Berti, Paolo Fox, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.