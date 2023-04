Torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 30 aprile 2023.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera: domenica 30 aprile 2023

Domenica 30 aprile dalle ore 20.00 va in onda su Rai 3 e Rai Italia una nuova puntata della ventesima edizione di “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. Il programma, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, vede accanto al conduttore la presenza fissa di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera: in studio Ficarra e Picone che quest’anno festeggiano 30 anni di carriera. Il duo comico di attori e conduttore è tornato quest’anno al cinema con il film “La stranezza” candidato ai prossimi David di Donatello in 14 categorie. E ancora in studio: Pupi Avati, regista de “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” in uscita al cinema dal 4 maggio.

Da non perdere poi l’intervista ad Edwige Fenech che torna al cinema nel film di Pupi Avanti. Tra gli ospiti anche: Mimmo Paladino, che a 16 anni dal suo primo lungometraggio è tornato a dedicarsi all’arte cinematografica con “La divina cometa”.

Che tempo che fa, tutti gli ospiti del tavolo

La puntata di domenica 30 aprile di Che tempo che fa ha tra gli ospiti anche Claudio Bisio e Stefano Fresi protagonisti della serie “Vivere non è un gioco da ragazzi” in arrivo su Rai1. Non manca poi lo spazio dedicato all’informazione e salute con la presenza di: Roberto Burioni, Franco Locatelli, l’economista Tito Boeri; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e Michele Serra.

La parte finale del programma è come sempre intorno al tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Non mancheranno gli ospiti: Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d’oro agli ultimi Campionati italiani di nuoto, Marina Rei, che ha pubblicato recentemente il disco “Donna che parla in fretta (Live)”, Mara Maionchi, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Claudio Bisio e Stefano Fresi.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre la domenica su Rai3.