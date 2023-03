Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 19 marzo 2023.

Che tempo che fa, ospiti di domenica 19 marzo 2023

Domenica 19 marzo 2023 dalle ore 20.00 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma televisivo di successo giunto alla sua ventesima edizione. Alla conduzione come sempre Fabio Fazio affiancato dalla presenza fissa di Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma passiamo agli ospiti di stasera: in studio Christian De Sica, giudice della nuova edizione de “Il cantante mascherato”. In studio anche Walter Veltroni e Neri Marcorè, regista e attore protagonista del film “Quando”, in uscita nelle sale cinematografiche dal 30 marzo e tratto dall’omonimo romanzo dell’ex sindaco di Roma.

E ancora: Giuseppe Fiorello, che debutta alla regia del suo primo film “Stranizza d’amuri” nelle sale dal 23 marzo. In studio anche Lillo, Roberto Burioni, Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, direttore e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele Telethon.

Che tempo che fa, gli ospiti del tavolo di domenica 19 marzo 2023

Ma non finisce qui, visto che nella puntata di domenica 19 marzo 2023 di Che tempo che fa di Fabio Fazio in studio ospiti anche: Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, Nello Scavo e Michele Serra.

Spazio poi al consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” dove troveremo fissi: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la signora Coriandoli. Ospiti intorno al tavolo: i Coma Cose, reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano L’Addio”, vincitore del Premio Sergio Bardotti e del Premio Lunezia al 73° Festival di Sanremo. Ospiti anche: il pattinatore Pietro Sighel, vincitore di una medaglia d’Oro, due d’Argento e una di Bronzo ai Mondiali di short track di Seul, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Infinte al tavolo anche Giuseppe Fiorello e Lillo.

L’appuntamento con Che tempo che fa è dalle ore 20.00 su Rai3.