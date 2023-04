Torna Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, domenica 16 aprile 2023.

Che tempo che, gli ospiti di domenica 16 aprile 2023

Domenica 16 aprile 2023 dalle ore 20 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa“, il programma di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Super ospite della puntata è Ed Sheeran, l’artista dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards. Un’esclusiva assoluta, visto che il cantautore presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Eyes Closed” che anticipa il nuovo album di inediti “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio.

Ma nono finisce qui, visto che ospiti della puntata anche: Nanni Moretti, nelle sale dal 20 aprile col suo nuovo film “Il Sol dell’Avvenire”, Tommaso Paradiso, che ha da poco lanciato il nuovo singolo “Viaggio intorno al Sole”. E ancora ospiti in studio: Roberto Burioni, Matteo Bassetti, il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello, in libreria col nuovo saggio “Passo Falso”.

Che tempo che fa, gli ospiti del Tavolo di stasera

Tra gli ospiti della puntata di domenica 16 aprile 2023 di Che tempo che fa di Fabio Fazio anche: Marco Damilano,l’economista Tito Boeri; la direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, autrice del libro “Un autunno d’agosto”, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e Michele Serra.

Come sempre la parte finale del programma è intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Con loro anche gli ospiti: Alessandro Borghese, protagonista della seconda edizione di “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”; il commentatore televisivo ed ex allenatore di basket Dan Peterson, Enzo Miccio, Mara Maionchi; Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Tommaso Paradiso.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre dalle ore 20.00 su Rai3.