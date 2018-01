Che fuori tempo che fa, ospiti di lunedì 15 gennaio

Che fuori tempo che fa, lo spin-off condotto da Fabio Fazio in seconda serata su Rai 1: scopriamo ospiti ed anticipazioni

Fabio Fazio ritorna in seconda serata con Che fuori tempo che fa, lo spin-off di Che tempo che fa condotto con la complicità di Fabio De Luigi e della new entry Max Pezzali. Una nuova puntata ricca di ospiti: da Paolo Virzì a Nicola di Bari, da Valeria Solarino a Demetri Alberini, senza dimenticare la presenza di Maurizio Crozza.

Che fuori tempo che fa, ospiti lunedì 15 gennaio

Lunedì 15 gennaio ritorna alle ore 23.30 in seconda serata su Rai “Che fuori tempo che fa“, il talk show televisivo presentato da Fabio Fazio. Come sempre in apertura di programma la copertina satirica affidata alla pungente ironia del geniale Maurizio Crozza.

Uno degli ospiti più attesi della prossima puntata è il Paolo Virzì presto nelle sale cinematografiche con il film “Ella & John – The Leasure Seeker“, recentemente in lizza ai Golden Globes 2018. Si continua poi con l’attrice Valeria Solarino protagonista a teatro de “Una giornata particolare“, film diretto da Ettore Scola con la coppia di star Loren – Mastroianni.

Tra gli ospiti in studio anche Demetrio Albertini, Nicola di Bari e l’astrofisica Marica Branchesi tra i dieci personaggi del mondo della scienza più importanti del 2017.

Che fuori tempo che fa streaming: come rivedere?

