Che Dio ci aiuti 8 torna con tante novità: anticipazioni e quando in tv

Che Dio ci Aiuti 8 è pronta a emozionare con nuove storie ma anche vecchi ritorni. Cambia infatti la location della serie ma non la protagonista principale, Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’ottava stagione e quando andrà in onda.

Che Dio ci Aiuti 8, novità e anticipazioni della nuova stagione

Grande attesa per Che Dio ci Aiuti 8. La fiction vedrà un gradito ritorno, in alcune puntate ci sarà infatti Elena Sofia Ricci che consiglierà la sua protetta ‘Suor Azzurra’. La prima puntata è prevista per giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Rai 1,

Ma quali sono le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8? Suor Azzurra dopo aver preso i voti, deve lasciare il Convento degli Angeli Custodi per occuparsi di una casa-famiglia a Roma che si chiama “La Casa del Sorriso”. A volere il suo trasferimento è stata Suor Angela che vuole aiutare il puntiglioso direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva, a salvare la struttura dalla chiusura. Sua moglie Serena è morta a causa di un incidente e lui, stimato psichiatra, si deve occupare anche dei due figli Pietro e Giulia.

Tra le ragazze in difficoltà, Azzurra dovrà entrare nel cuore di Cristina, una sedicenne incinta di uno spacciatore che però inizia un rapporto speciale con Pietro, e Olly che ha perso il papà a 6 anni e vive sin da piccola in una casa famiglia. Poi c’è Melody che scappa da un compagno violento di cui si invaghisce Corrado, un giovane avvocato che offrirà il suo aiuto legale pro bono.

Numero puntate e cast

“Che Dio ci aiuti” è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. In totale saranno 10 le prime serate della fiction nata da un’idea di Carlotta Ercolino. La serie è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli mentre la regia è di Francesco Vicario.

Nel cast troviamo Francesca Chillemi (Suor Azzurra), Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Giovanni Scifoni (Lorenzo); Valeria Fabrizi. E ancora Ambrosia Caldarelli (Cristina), Tommaso Donadoni (Pietro), Gaia Bella (la piccola Giulia), Ludovica Ciaschetti (Olly), Bianca Panconi (Melody), Giulio Corso (Corrado) e Margherita Mannino.