Quali novità ci sono in merito a Che Dio ci aiuti 7? L’amatissima fiction Rai in onda sull’ammiraglia sta per tornare. Presto vedremo nuovi episodi con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Azzurra pronta a farsi suora. Al suo fianco? Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza e, per le prime e le ultime puntate, Elena Sofia Ricci nei panni dell’amatissima Suor Angela. Cosa accadrà? Quali altri attori faranno parte del cast? Ecco le ultime notizie in esclusiva raccolte da Tv Sorrisi e Canzoni.

Che Dio di aiuti 7: Suor Angela pronta a lasciare il convento per un progetto in carcere

Grazie al noto settimanale abbiamo scoperto perché Elena Sofia Ricci abbia deciso di dire addio ad un personaggio che ha amato a lungo e che porterà sempre nel cuore e oltretutto abbiamo anche appreso quale espediente utilizzeranno gli sceneggiatori per allontanare la suora dal convento degli Angeli e dall’affetto di Suor Costanza e Azzurra.

Cosa accadrà quindi in Che Dio ci aiuti 7? Ebbene come spiegato da Elena Sofia Ricci, il personaggio di Suor Angela sarà presente solo all’inizio e alla fine delle nuove puntate dell’amatissima fiction Rai. Il motivo dell’uscita di scena? “A suor Angela abbiamo fatto fare di tutto, le abbiamo fatto avere anche una crisi vocazionale. Non c’era davvero più niente da raccontare“.

Come uscirà di scena? Una morte improvvisa? Un incidente? Un assassino pronto a vendicarsi? Certo che no. Il personaggio si allontanerà dal convento in tutta tranquillità dopo una scelta ben precisa. Gli sceneggiatori hanno pensato di mandare Suor Angela a lavorare con le detenute in carcere passando le redini ad Azzurra.

Novità nel cast di Che dio ci aiuti 7: tutti i personaggi che lasciano

Ahimè ci saranno altri personaggi molto amati che si faranno notare per la loro assenza. Paiono essere stati confermati solo: Francesca Chillemi (Azzurra), Valeria Fabrizi (Suor Costanza) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Non vedremo pertanto: