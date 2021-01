Come fare per vedere e rivedere le puntate di Che Dio ci aiuti 6 in streaming? Dove si possono recuperare gli episodi della fiction Rai con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Diana Del Bufalo se non si è riusciti a vederli durante la diretta su Rai 1? Ecco tutte le informazioni per non perdersi nemmeno un secondo dell’amatissima serie tv con protagonista il convento più pazzo del piccolo schermo.

Che Dio ci aiuti 6 in streaming: il sito della Rai

Per vedere le puntate di Che Dio ci aiuti 6 in streaming non serve altro che accedere al sito di Rai Play. Qui si possono vedere gli episodi della fiction Rai dopo la messa in onda delle varie puntate ogni volta che si vuole. Accedere è semplicissimo. Basta registrarsi gratuitamente, inserendo nome e password, e poi cercare nel menu la fiction con Elena Sofia Ricci.

Si possono riguardare anche le vecchie stagioni della serie e scoprire così cosa ha portato i personaggi ad agire in un determinato modo. Un esempio? Per riportare alla mente tutta la storia d’amore fra Monica e Nico basta riguardarsi Che Dio ci aiuti 4.

Per scoprire quanti conventi hanno cambiato Suor Angela e Suor Costanza, invece, bisogna ripartire proprio dall’inizio. In principio, infatti, le due suore più amate del piccolo schermo si trovavano a Modena. Da lì si sono spostate, per la terza e quarta serie, nelle Marche e precisamente a Fabriano. E poi? La bellissima città di Assisi.

Ricapitolando cosa serve dunque per rivedere le puntate online ogni volta che si vuole? Basta avere un cellulare di ultima generazione, un tablet o un normale pc e una buona connessione ad internet.

Tutti gli appuntamenti con la fiction di Rai 1

C’è possibilità di rivedere Che Dio ci aiuti 6 in tv? Bisogna sempre tener d’occhio la programmazione di Rai Premium. E’ sul canale venticinque del digitale terrestre che vengono trasmesse le repliche di moltissime fiction. La programmazione, infatti, è dedicata in gran parte ai prodotti Rai anche degli anni passati. Così fra le vecchie puntate di Don Matteo, Non dirlo al Mio capo e Un passo dal Cielo si possono rivedere serie tv molto amate come Un medico in famiglia.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora dunque è probabile che sabato 9 gennaio 2021, in prima serata, su Rai Premium, sarà trasmessa la replica della prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 in onda su Rai 1 il 6 gennaio 2021.

La fiction con Suor Angela, però, stando alla programmazione Rai, tornerà con una nuova puntata domenica 10 gennaio e con la terza giovedì 14 gennaio 2021. Non si sa però ancora quando queste puntate potranno trovare una collocazione su Rai Premium per la replica.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: cosa accadrà nella seconda e terza puntata?

Nel primo episodio della seconda puntata Suor Angela cercherà in tutti i modi di aiutare un uomo che come lei soffre di vuoti di memoria. Nico, invece, si concentrerà per riconquistare l’amata Ginevra. Quest’ultima gli renderà la vita impossibile volendo dimostrare a tutti di essere una donna autonoma.

Nel primo episodio della terza puntata, un episodio intitolato Obbligo o verità, Suor Angela sarà certa di essere legata ad Erasmo. Qualcosa nel loro passato deve aver fatto sì che i due avessero qualcosa in comune. Monica invece sarà sempre più convinta di essere malata. Nico riuscirà a curarla? A quanto pare quest’ultimo sottovaluterà i suoi sintomi.

Nel secondo episodio della terza puntata, un episodio intitolato Deja vu, Nico tenterà di star vicino a Monica. Un bambino abbandonato in casa famiglia darà modo a Suor Angela di lavorare a stretto contatto con Erasmo. Quest’ultimo si dimostrerà essere molto attento al piccolo e particolarmente coinvolto dalla storia.