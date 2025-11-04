Vuoi scoprire cosa c’è stasera in TV martedì 4 novembre 2025? Sei nel posto giusto! Dalla prima serata ai canali tematici, ecco una panoramica completa sui programmi TV stasera, con tutti i film, le fiction, le serie e gli show imperdibili in onda oggi. Che tu preferisca una serata di intrattenimento, un grande classico del cinema o un nuovo episodio della tua serie preferita, ti aiutiamo a scegliere cosa vedere stasera in TV.

Stasera in TV, cosa vedere? La guida Tv ai programmi del 4 novembre 2025

La serata di martedì 4 novembre 2025 promette grandi emozioni sul piccolo schermo!

Su Rai 1 spazio alla celebrazione con La Forza che unisce – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, seguita da un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano (il campo del Vasaio), l’amatissimo protagonista delle fiction italiane che non smette di conquistare il pubblico.

Rai 2 accende la curiosità con una nuova puntata di Belve, dove Francesca Fagnani incontra personaggi forti e controversi, tra rivelazioni e confessioni senza filtri. Stasera gli ospiti saranno Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo.

Su Rai 3 arriva Amore Criminale – Storie di femminicidio, con racconti intensi e toccanti che danno voce alle vittime, seguito da Sopravvissute, il programma dedicato a chi ha trovato la forza di rinascere.

In casa Mediaset, Rete 4 propone È sempre Cartabianca, con attualità e dibattiti dal tono acceso. Per la prima volta in Mediaset, tra gli ospiti ci sarà anche Sigfrido Ranucci, conduttore di Report.

Su Canale 5 continua la soap La notte nel cuore, tra passioni, misteri e nuovi colpi di scena che terranno incollati i telespettatori.

Italia 1 punta sull’irriverenza de Le Iene, con inchieste, scherzi e servizi che mixano denuncia e intrattenimento.

La7 conferma l’appuntamento con Di Martedì, il talk politico condotto da Giovanni Floris, mentre su TV8 torna X Factor, tra performance live e sfide mozzafiato per i concorrenti in gara.

Per chi preferisce una serata all’insegna della leggerezza, Nove propone Only Fun – Comico Show, con risate garantite, seguito da Sinceramente Persia.

Canale 20 offre azione e adrenalina con il film L’uomo d’acciaio, dedicato al mito di Superman, mentre Rai 4 presenta il thriller The Counselor – Il procuratore, seguito dallo speciale Wonderland – Pasolini 1975.

Chiudono Iris, con il western Chisum e La notte dell’agguato, due titoli imperdibili per gli amanti del cinema classico.