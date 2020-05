Domenico Iannacone torna con la nuova edizione di Che ci faccio qui 2020, il programma trasmesso su Rai3 e dedicato a storie di vita e riscatto, ma anche di cambiamento. Ecco la data di inizio in tv e le anticipazioni della prima puntata.

Che ci faccio qui 2020, al via la nuova edizione su Rai3

Tutto pronto per la nuova stagione di “Che ci faccio qui“, il programma di Domenico Iannacone in partenza da domenica 10 maggio 2020 alle ore 20.30 su Rai3 . Un’edizione che si preannuncia speciale visto che il giornalista parte da due domande importantissime: “prima che la pandemia ci travolgesse chi eravamo veramente?” e “ci siamo mai curati di quello che succedeva attorno a noi e agli altri?”.

Proprio così, l’emergenza sanitaria Coronavirus ha stravolto le nostre vite e il programma di informazione e approfondimento di Rai3 poteva non interrogarsi su come era il mondo prima della pandemia, ma anche come sarà dopo. Un viaggio alla scoperta di noi stessi, ma soprattutto che cerca di comprendere ciò che poteva essere fatto per noi stessi e gli altri. Come sempre al centro del programma storie di dolore e emarginazione, ma anche di riscatto e rinascita.

Che ci faccio qui puntate: anticipazioni di domenica 10 maggio

La prima puntata di domenica 10 maggio 2020 di “Che ci faccio qui” di Domenico Iannacone si intitola “Ogni santo giorno“. Si tratta di un viaggio nella piana di Rosarno, comune della provincia di Reggio Calabria, dove migliaia di braccianti vivono in condizioni davvero precarie.

Si tratta di uomini e donne che trascorrono le loro vite in accampamenti senza avere né luce né acqua. Una realtà conosciuta da tanti, ma di cui pochi parlano e che vede migliaia di persone vivere in condizioni di gravissima povertà e sfruttamento; uomini e donne sopravvivono abbandonati a se stessi senza poter contare su nessuna forma di sussistenza.

A raccontare le loro vite ci ha pensato Domenico Iannaccone in questa prima puntata mostrando ai telespettatori quante persone vivono in condizioni di estrema povertà dimenticate da tutti.

Durante questo straziante viaggio, il giornalista sarà accompagnato da Bartolo Mercuri, un negoziante di mobili che da 20 anni a questa parte si impegna in prima linea per far ascoltare la voce di questi uomini e donne invisibili che lottano per la sopravvivenza.