Chanel Totti e Filippo Laurino, formano la coppia de “I Raccomandati” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Chanel e Filippo alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Chanel Totti e Filippo Laurino, “I Raccomandati” di Pechino Express 2026 – Intervista

Chanel Totti e Filippo Laurino, benvenuti su SuperGuidaTV. Nella prossima edizione di Pechino Express siete “I Raccomandati”. Questo soprannome che vi hanno dato vi si addice oppure no?

Filippo Laurino: Ci si addice il giusto, anche perché poi le raccomandazioni non esistono e dobbiamo crearcele.

Chanel Totti: Oppure accontentarci.

Che esperienza è stata Pechino Express per voi? Era come ve la immaginavate?

Chanel Totti: Io me la immaginavo molto diversamente. Cioè, non proprio completamente diversa, però sicuramente meno faticosa. Diciamo che non è proprio come lo fanno vedere in televisione.

Filippo Laurino: Esatto. Vederlo da casa è un conto, ma essere davvero lì è tutta un’altra cosa. È veramente molto faticoso. Poi ci sono anche tantissimi tempi morti… però diciamo che è stata una bellissima esperienza, una di quelle che fai una volta nella vita.

Chanel Totti: Sì, infatti si fa una volta sola… perché non la rifarei mai! Te la porti dietro come ricordo bellissimo, ma è davvero faticosa.

Facciamo un gioco: se foste i prossimi conduttori di Pechino Express e doveste formare voi delle coppie famose, chi scegliereste?

Chanel Totti: Bella domanda.

Filippo Laurino: Potremmo mettere dei rapper.

Chanel Totti: No, basta rapper! Ci hanno rotto le palle questi rapper!

Filippo Laurino: Dai… allora magari potremmo scegliere qualcuno che fatica. Non sportivi.

Filippo Laurino: I tuoi amici.

Chanel Totti: Perché i tuoi no?

Filippo Laurino: Allora… potrei proporre Aurora Ramazzotti con il compagno.

Chanel Totti: Io direi Jake…

Filippo Laurino: L’ha già fatto!

Chanel Totti: Ah no, è andato come inviato. Allora Jake La Furia… con Filippo.

Qual è stata la prima cosa che avete fatto una volta tornati a casa?

Filippo Laurino: La prima cosa che ho fatto quando sono tornato a casa è stata dormire, dormire e dormire.

Chanel Totti: Sì, ha dormito per una settimana! Io invece sono andata subito dal parrucchiere. È stata la prima cosa che ho fatto.

Ultima domanda: a quale dei vostri amici consigliereste di fare Pechino Express?

Chanel Totti: Ai miei amici… a nessuno! Perché uno è peggio dell’altro. Quindi proprio non glielo consiglio. Infatti meno male che sono partita con lui, perché se fossi partita con la mia migliore amica… ciao. Mi sarei fermata a Milano, neanche a Bali arrivavo.

Filippo Laurino: Io invece è un programma che consiglierei a tutti. Ovviamente spiegando davvero come funziona, quindi sia i pro sia tutti i contro. È molto faticoso e serve davvero tanta voglia di andare avanti.