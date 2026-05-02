Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Someone like you” contro “Il Diavolo veste Prada“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 1 maggio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Someone like you vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 24 aprile 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Someone like you” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto?
Rai1: Someone like you, il film sentimentale basato sul bestseller di Karen Kingsbury, diretto da Tyler Russell ha emozionato 1.795.000 spettatori pari al 11.9% di share.
Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica prodotta dal 2011 ha appassionato 819.000 spettatori (4.7%).
Rai 3: Concerto Primo Maggio 2026, il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma ha intrattenuto 1.713.000 spettatori con lo 12.8%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.441.000 spettatori con il 12.2% di share.
Canale 5: Il Diavolo veste Prada, il film del 2006 diretto da David Frankel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway ha incollato alla tv 2.194.00 spettatori con uno share del 15.1%.
Italia 1: Spider-Man: No way home, il film del 2021, diretto da Jon Watts, con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch ha coinvolto 642.000 spettatori (share 4.3%).
La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha fatto compagnia 774.000 spettatori e il 6%.
Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha interessato 394.000 spettatori con uno share del 3%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha raccolto 397.000 spettatori con uno share del 2.5%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.205.000 spettatori con il 23,4% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.231.000 spettatori con il 23.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:39.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Rosamunde Pilcher – Pagine d’amore: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- La forza di una donna: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Amici di Maria: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.