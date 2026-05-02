Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 2 e domenica 3 maggio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 2 maggio 2026

Oggi, sabato 2 maggio 2026 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Nel weekend de 2 e 3 maggio spazio al “Verissimo – Le Storie” con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Si parte sabato 2 maggio dalle 16:30 con le interviste a Ditonellapiaga reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”. La cantante p tra le indiscusse protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026 . E ancora protagoniste delle interviste di sabato 2 maggio anche le attrici: Eva Riccobono, Martina Colombari e Manuela Arcuri.

Spazio anche all’attrice Ilenia Pastorelli, in uscita al cinema con “L’amore sta bene su tutto” e al duro racconto di vita e al percorso di rinascita di Alessandra Battaglia.

Verissimo, domenica 3 maggio 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 3 maggio, dalle ore 16.30 con nuove imperdibili interviste presentate da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di domenica saranno riproposte interviste a grandi nomi e personaggi femminili pronti a raccontarsi a cuore aperto tra momenti di vita professionale e privata.

Tra i protagonisti al centro della puntata di domenica 3 maggio 2026 ci sono: Romina Power, l’ex compagna di Albano Carrisi protagonista di una intervista a cuore aperto tra vita professionale e privata. Non solo, tra le interviste al centro della puntata di domenica di Verissimo ci sono anche quelle di Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira. Un parterre di primissimo livello pronto a regalare un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento su Canale 5.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 su Canale 5.