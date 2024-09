RTL 102.5 ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla Champions League. Ecco gli eventi di oggi.

Champions League: Juve-Psv e Milan-Liverpool in diretta su Rtl 102.5

Oggi, martedì 17 settembre, la copertura Radio inizia dalle 17:00 alle 18:45 con un’anteprima condotta da Fulvio Giuliani dallo stadio di Milano, mentre Massimo Caputi e Tommaso Angelini saranno a Torino, e Paolo Pacchioni a Manchester.

In studio, Nicoletta e La Ceci seguiranno gli aggiornamenti. A partire dalle 18:45, si potrà seguire “RTL 102.5 in Champions League: Juventus-PSV” con Massimo Caputi e Tommaso Angelini in diretta dallo stadio, accompagnati da Nicolò Pompei in studio.

Successivamente, dalle 20:30 alle 20:55, ci sarà un’altra anteprima dedicata alla Champions League con Francesco Fredella, Francesco Taranto e Antonio Sica, in collegamento dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. La serata prosegue dalle 21:00 alle 22:45 con la diretta di “Milan-Liverpool”, commentata da Andrea Salvati e Fulvio Giuliani dallo stadio, e Nicolò Pompei in studio.

Infine, fino alle 24:00, ci saranno commenti post-partita, interviste dalla sala stampa e collegamenti live con Simone Palmieri, Niccolò Giustini e Jessica Brugali per chiudere la serata di Champions League.