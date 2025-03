Champagne – Peppino di Capri: trama, cast e quando in tv

Champagne – Peppino di Capri è il film tv dedicato al cantante, pianista e attore autore dell’omonima canzone. Scopriamo insieme di cosa parla, chi fa parte del cast e quando andrà in onda.

Champagne – Peppino di Capri, il film tv sulla storia del cantante

La Rai ha deciso di rendere omaggio con un film tv alla figura di Pepino di Capri. Il cantante, il cui vero nome è Giuseppe Faiella, è nato a Capri il 27 luglio del 1939. Nel corso della sua carriera, ha vinto il Festival della Canzone Napoletana e due al Festival di Sanremo (nel 1973 con ‘Un grande amore e niente più‘ e nel 1976 con ‘Non lo faccio più‘). Tra i suoi più grandi successi c’è Champagne che dà il nome a questo film tv che andrà in onda, in prima serata, lunedì 24 marzo 2025 su Rai 1.

Ma di cosa parla “Champagne – Peppino di Capri”? Verrà mostrata la vita del cantate: dalla sua infanzia quando si esibisce per i soldati americani di stanza a Capri alla fine della guerra, con in mezzo il boom economico e la rivoluzione culturale del ’68. Ci sarà anche tanta musica con la partecipazione a Sanremo (prima edizione a colori) e la sua affermazione musicale. Non mancheranno i suoi amori, da Roberta, giovane e intraprendente indossatrice, che gli fornisce ispirazione per l’omonima canzone, a Giuliana.

Nel momento più difficile per la sua carriera, Peppino di Capri fonda la sua casa discografica e, dopo aver ingaggiato Franco Califano per comporre “Un grande amore e niente più”, vince per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1973.

Cast e curiosità

Champagne – Peppino di Capri è prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini, con la sceneggiatura di Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio. Il soggetto è invece di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio.

Nel cast troviamo Francesco del Gaudio nel ruolo di Peppino di Capri, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale, Antonia Truppo e Gianluca di Gennaro. Il piccolo Alessandro Gervasi, che abbiamo sentito al piano durante l’ultimo Festival di Sanremo, sarà il cantante da bambino. La colonna sonora del film tv è composta dallo stesso Peppino di Capri ed Edoardo Faiella.