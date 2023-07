Cesare Cremonini e Ultimo hanno cantato insieme Marmellata #25. I due cantanti sono molto amici e si sono incontrati in vacanza dove hanno deciso di trascorrere alcune ore insieme. Chitarra alla mano, Cesare Cremonini ha iniziato a cantare a cappella uno dei suoi maggiori successi e Ultimo ha deciso di fargli da spalla. Vediamo insieme cosa hanno scritto sui social e qual è stato il risultato di questo inaspettato duetto.

Cesare Cremonini e Ultimo cantano insieme Marmellata #25

L’amicizia tra Cesare Cremonini e Ultimo va avanti da anni. I due spesso sono stati ospiti, nel pubblico, dei concerti dell’altro. Nel 2022 si erano incontrati a pranzo a Roma ora invece si sono ritrovati in vacanza a Salina, nelle isole Eolie. Tra un bicchiere di vino bianco e una gita in barca, i due hanno deciso di duettare insieme sulle note di Marmellata #25, brano estratto dal secondo album di Cremonini dal titolo Maggese e pubblicato nel 2005. Il video è finito sui profili social dei due cantanti ottenendo in poco tempo una marea di like e commenti di chi ha chiesto una collaborazione musicale tra i due.

Sotto al post una sola didascalia che riprende una frase della canzone: “Quella che mi nascondevi tu… l’ho trovata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

//www.instagram.com/embed.js

Nelle storie Ultimo poi scrive: “Cantarla insieme è stato un regalo per la mia vita, grazie per le serate insieme perché ci divertiamo come matti e perché dietro capolavori come questo c’è un mondo“.

Il post di Cremonini per il suo amico

Cesare Cremonini ha anche deciso di pubblicare un post in cui ringrazia l’amico Ultimo postando anche delle foto delle ore trascorse insieme.

“Persi su un’isola. Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

//www.instagram.com/embed.js