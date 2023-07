Cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello con opinionista Cesara Buonamici. La nuova era dei reality show di Mediaset, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, prende sempre più forma. L’arrivo del volto noto del TG5 nelle vesti di opinionista del reality è l’inizio di una serie di novità.

Cesara Buonamici al Grande Fratello: “opinionista? Non ho deciso io, ma l’azienda”

La nuova era del Grande Fratello in partenza da lunedì 11 settembre 2023 inizia nel segno di un rinnovamento importante. Fuori Orietta Berti e Sonia Bruganelli e dentro Cesara Buonamici nel ruolo di unica e sola opinionista della prossima edizione nip e vip del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La scelta della giornalista e volto noto del Tg5 è stato il primo segnale di rinnovamento anticipato dall’AD Mediaset durante la presentazione dei palinsesti Tv 2023-2024. L’annuncio ha sorpreso un pò tutti, in particolare il pubblico del reality show, ma a distanza di settimane a rompere il silenzio è stata proprio la giornalista dalle pagine del Corriere della Sera spiegando come è stata scelta nel ruolo di opinionista.

“In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…” – ha detto la Buonamici.

Cesare Buonamici: “Sarò la spalla di Alfonso Signorini al Grande Fratello”

Non solo, Cesare Buonamici ha sottolineato di non essere affatto preoccupata di aver accettato di partecipare in un programma da sempre etichettato come trash. “Ogni cosa dipende da come la fai e comunque è la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo” – ha precisato la giornalista rivelando “lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano“.

La giornalista sarà la sola ed unica opinionista di questa edizione e sul rapporto con Alfonso Signorini ha dichiarato: “la “spalla” sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia. Conto sul suo sostegno per inserirmi. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti“.

Infine sul sul ruolo e su come si comporterà all’interno del programma ha anticipato: ”

Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio.

L’appuntamento con la prima puntata del Grande Fratello è da lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5.